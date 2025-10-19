Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Sergio Ramos posa con Marco Pérez tras regalarle unas botas y una camiseta. INSTAGRAM MARCO PÉREZ

Marco Pérez disfruta del entrenamiento de Rayados invitado por Sergio Ramos

El diestro se encuentra en México para torear 20 corridas en el país

La Gaceta

Domingo, 19 de octubre 2025, 19:53

Comenta

El joven diestro salmantino, Marco Pérez, ha aprovechado su visita a México -en el que va a torear un total de 20 corridas- para disfrutar de un entrenamiento del Rayados de Monterrey, uno de los conjuntos más destacados del país y en el que actualmente milita Sergio Ramos, entre otros futbolistas españoles como Óliver Torres y Sergio Canales.

El propio central fue quién lo invitó a ver la sesión en directo. Es por todos conocido que el excapitán del Real Madrid es un ferviente aficionado a los toros. Amigo personal de Alejandro Talavante, el camero publicó recientemente un emotivo mensaje con motivo de la retirada de Morante de la Puebla. «De haber sabido que hoy era tu última en Las Ventas, habría cruzado el charco para ver en directo cómo te cortabas la coleta», subrayó Ramos.

El propio Marco Pérez publicó en su Instagram su estancia con el deportista, así como la camiseta de Monterrey firmada y unas botas, que el central le regaló.

