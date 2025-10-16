Morante, un adiós a 223 kilómetros de una de sus plazas predilectas El diestro cigarrero firmó más de una veintena de tardes en Salamanca en las que no le hicieron falta los trofeos ni la puerta grande que llegó a última hora para convertir La Glorieta en una de sus plazas predilectas

Puede que se hiciera demasiado largo el tiempo que pasó desde que Morante firmó su primera tarde estelar en La Glorieta en 2005 ante toros de El Pilar, con los que se le atravesó la espada, hasta que en 2021, en la primera Feria tras el parón de la pandemia se sacó la genialidad de apostar por los toros de Galache en Salamanca. Morante los rescató del olvido, del matadero y con ellos enamoró al toreo en otra tarde prodigiosa. Habían pasado entonces tres lustros en los que solo dejó parte de su aroma en esta plaza, viviendo aún de las rentas de aquella memorable actuación. No fue un tiempo perdido sino la fragua de un amor eterno. De una a otra actuación Salamanca le quiso y le esperó más que ninguna otra plaza. Y Morante sintió el cariño e hizo una identidad que duró para siempre. Con las reses criadas en los campos de Hernandinos hizo soñar el toreo a la afición charra en una de la tardes ya míticas de la más que centenaria leyenda de esta plaza. Entonces, el palco le negó el ansiado segundo trofeo y la puerta grande se le siguió resistiendo... Pero ni a Morante ni al aficionado de Salamanca le hacían falta para ratificar un amor que ya era inquebrantable. La salida a hombros estaba a punto de caramelo...

Veinticinco años y dieciocho tardes tuvieron que pasar desde su presentación en La Glorieta para ver en volandas las esculturas a su admirado Santiago Martín 'El Viti' y las de los maestros Capea y Robles. Fue el 18 de septiembre de 2022 tras una improvisada, distinta, original y mágica faena a un sobrero de Cuvillo. La intensidad de la obra y la genialidad de todos recursos que adornaron la obra enardeció a un abarrotado escenario que volvía a colgar, once años después, el 'No hay billetes'. Arrojado fue un sobrero que salió en lugar de otro toro reparado de la vista de Cuvillo y fue al que Morante le cortó las dos primeras orejas en una misma faena en La Glorieta.

Tanto se hizo esperar ese triunfo como su retorno a la plaza de sus sueños. Mil días exactos transcurrieron hasta el pasado 14 de junio. En su primera aparición tras la histórica puerta grande de Las Ventas, se le cruzó en su camino el toro Repique de Garcigrande con el que Morante firmó la faena de su vida... y la de nuestras vidas. La explosión del toreo más puro, arrebatado, la inmensa genialidad de su prodigiosa tauromaquia en una misma entrega. El torero más valiente, el más artista, el más desatado, el más arrebatado, el más todo en una obra genial. ¡Un rabo! de aquel toro en una de las cumbres que ya está en los anales de esta plaza que fue una de las cimas de este año.

En la última Feria encrespó los ánimos en una primera tarde de un viento infernal; y volvió a cautivar 48 horas después con un rosario de genialidades ante un toro de Olga Jiménez al que le hizo mil diabluras que resultaron una auténtica delicia que aún se sigue saboreando en Salamanca, ahora ya con la tristeza del adiós en plena ebullición sabiendo que el torero predilecto de La Glorieta se ha cortado la coleta a 223 kilómetros de distancia. Una tarde de Otoño en Las Ventas de Madrid. Que también su plaza.

Los detalles

—21 paseíllos en el coso de La Glorieta. Morante de la Puebla debutó en La Glorieta el 19 de septiembre de 1998 con Zapatilla y Peluquero de Montalvo; y firmó su última tarde el pasado 21 de septiembre con Corchoso de Garcigrande y Almendrito de Olga Jiménez.

—Once divisas y casi pleno del campo charro. Estoqueó 43 toros en La Glorieta en toda su carrera en la que casi hizo pleno con las divisas del Campo Charro, ya que solo lidió Núñez del Cuvillo y Juan Pedro Domecq en esta plaza entre las divisas no salmantinas: El Pilar (8), Garcigrande (6), García Jiménez (6), Vellosino (6), Galache (4), Puerto de San Lorenzo (3), Montalvo (3), Domingo Hernández (2), Juan Pedro Domecq (2), Cuvillo (2) y Los Bayones (1).

—Nueve orejas, seis en el último lustro. En La Glorieta paseó nueve orejas y un rabo, seis de ellas en el último lustro: la primera fue a Resistón (2005) y al año siguiente a Resistencio, ambos de El Pilar. Bellota, de Domingo Hernández (2016); Gandeollito (2021) y Enfermito (2022), de Galache; Arrojado de Cuvillo (2022); y las dos y el rabo de Repique, de Garcigrande el pasado 14 de junio.