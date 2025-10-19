Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de una mamografía realizada en el Hospital. ARCHIVO

Sello salmantino en tres avances contra el cáncer de mama

Oncólogos y pacientes del Hospital, en los ensayos de compuestos que reducen la recaída. Una de las terapias podrían sustituir la quimioterapia en algunos enfermos

Belén Hernández

Belén Hernández

Salamanca

Domingo, 19 de octubre 2025, 12:40

Hoy se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Mama. Coincidiendo con esta fecha, en Berlín también se ha celebrado el Congreso Europeo de Oncología Médica, en el que se han desvelado importantes avances en tratamientos basados en estudios en los que han participado pacientes y especialistas de Salamanca.

Según el salmantino César Rodríguez, presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica y oncólogo del hospital, los ensayos muestran que el tratamiento con Ribociclib disminuye de forma «significativa» el riesgo de recaída en algunos grupos de pacientes con cáncer de mama con receptores hormonales positivos, si se compara con el tratamiento estándar. Esto se mantiene a lo largo de cinco años; por eso, según Rodríguez, «podemos decir que ya es un hecho que se incorporará en breve a la práctica clínica».

El segundo estudio se basa en la administración de Abemaciclib y ha demostrado que aumenta la supervivencia de los pacientes de una forma «modesta pero significativa» tras un seguimiento de siete años y, sobre todo, disminuye «notablemente» la metástasis a distancia del tumor originario en pacientes hormonosensibles con alto riesgo de recaída, aunque se encuentren en estadios precoces. Enfermos y especialistas del hospital han participado en ambos ensayos con resultados esperanzadores.

Pero en el encuentro de Berlín también se han puesto sobre la mesa los resultados «notables» de un tercer estudio que se acaba de cerrar a nivel nacional, en el que han participado una treintena de pacientes salmantinos. Este estudio se ha basado también en el compuesto Ribociclib para seleccionar a los buenos respondedores al tratamiento. De este modo, si se les trata antes de la cirugía con hormonoterapia y Ribociclib, se evita la quimioterapia posterior. «Transformamos el tumor en un cáncer de mama con mucho menos riesgo de recaída», subraya Rodríguez. El estudio ha constatado que hasta un 50% de las pacientes se encuentran en esta situación.

