Una patrulla de la Policía Local, en la Plaza Mayor. ARCHIVO

Tres incidentes marcan la madrugada de este domingo en la capital: el último se salda con un motorista trasladado al Hospital

El último se ha registrado pasadas las 6:00 horas

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Domingo, 19 de octubre 2025, 08:57

La Policía Local de Salamanca ha tenido que intervenir hasta en tres ocasiones en menos de ocho horas en la capital en la madrugada de este domingo, 19 de octubre.

La primera incidencia por la que tuvieron que desplazarse los agentes tuvo lugar a las 22:53 horas en la calle San Pedro, donde levantaron un acta por molestias ocasionadas por ruidos en un domicilio. Ya de madrugada, a las 2:41 horas, se producía un control de alcoholemia rutinario en el Paseo de San Vicente, dando positivo un conductor sometido a la prueba.

Finalmente, a las 6:07 horas, se recibía un aviso en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León por un accidente registrado a la altura del número 45 de la calle San Pablo. Tal y como se indicaba en el mismo, un motorista se encontraba inconsciente tras haber sufrido una caída. Hasta el lugar, se desplazaban efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y los servicios de Emergencias Sanitarias de Sacyl, además de varias patrullas de la Policía Local. Una vez personados in situ los efectivos sanitarios, se decidió trasladar al afectado, un joven de 23 años, al Complejo Asistencial en UVI móvil. Este accidente se suma a los seis siniestros de moto que se han registrado esta semana en la capital.

