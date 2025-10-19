Clara derrota del Salamanca UDS frente al Numancia (3-1) Los errores groseros en defensa le cuestan muy caro al conjunto de Jorge García, que jugó un encuentro muy desigual pese a contar con superioridad numérica durante los últimos 40 minutos por la expulsión de Cristian Delgado. Javi maquilló el resultado en el añadido

Iván Ramajo Salamanca Domingo, 19 de octubre 2025, 18:49 | Actualizado 19:31h.

El Salamanca UDS vio cortada su racha de triunfos en Soria. Con una derrota, además. Los blanquinegros cayeron con claridad en Los Pajaritos por 3-1 en un encuentro con muchos altibajos, en el que pagaron muy caro sus gruesos errores defensivos, pese a jugar los últimos 40 minutos con un jugador más por la expulsión de Cristian Delgado.

De salida, Jorge García apostó por repetir el once que rayó a tan alto nivel frente a la SD Sarriana en Las Pistas. Sin embargo, la continuidad pretendida no fue tal. La diferencia entre el partido de la pasada jornada y el de este domingo fue tan grande como los 323 kilómetros que separan Salamanca de Soria. Al conjunto blanquinegro la presión tan desgarrada del equipo numantino le hizo trizas. Desde el pitido inicial, además.

En el primer cuarto de hora, el once blanquinegro no fue capaz de hilvanar una jugada clara ni tampoco limpia. El Numancia siempre encontraba la rendija por la que torpedearlas. Los robos en la zona de creación, principalmente, los convertía en acercamientos al área de Leo Mendes en un visto y no visto. Y así llegó, más pronto que tarde, el tanto que dinamitó el encuentro: una acción fugaz de Héctor Peña por la banda derecha que Pulpón no fue capaz de cortar acabó en un centro extraordinario, muy difícil de defender, en las inmediaciones del área pequeña, que Jony mandó a la red de manera inapelable.

El gol le quitó una velocidad a la presión numantina, y eso lo agradeció el Salamanca UDS, que trató de convencerse manteniendo el balón en su poder, aunque sin avanzar líneas con claridad.

La primera acción de ataque blanquinegra llegó a los 18 minutos —seis después del tanto local—, cuando Parra envió un buen balón al área desde su costado derecho y Javi Delgado remató desviado.

Trató de soltarse más el Salamanca UDS a partir de ahí, pero el Numancia no le dejó. Cada acción más o menos arriesgada acababa en pérdida o en robo; e incluso, en varias ocasiones, en remates a modo de aviso. Ninguno, para fortuna blanquinegra, encontró portería. Tuvo Juancho dos claras para superar a Leo Mendes, pero el colombiano no tuvo el punto de mira acertado, para alivio de su exequipo.

Con todo y con eso, el Salamanca UDS apretó como nunca en todo el primer acto en su tramo final, buscando no marcharse al descanso en desventaja. Y pudo encontrar el premio a la salida de un córner lanzado por Cristeto y rematado de manera defectuosa por Álex Alba. El centrocampista vasco apareció solo, con todo a favor, y eso debió de producir sorpresa hasta en el propio medio del Salamanca UDS, que le dio demasiado giro al cuello en el remate.

Trató el Salamanca UDS de imponerse, sin cambios en las caras, en el comienzo del segundo acto. Pero fue un espejismo. En cuanto el Numancia obligó a retroceder al conjunto blanquinegro, los de Jorge García firmaron una acción de parvulario —por indolentes— que les costó el segundo tanto, obra de Peña, que se encontraba agazapado en el segundo palo esperando la cadena de errores que al final se dio completa.

El regalo se lo devolvió Cristian Delgado al Salamanca UDS, con una expulsión absurda acto seguido. No le dio tiempo al Numancia a celebrar nada cuando ya se veía con uno menos. El jugador numantino se tiró duro, abajo, y le propinó una dura entrada a Parra en las mismas narices del colegiado, que no dudó: roja.

A partir de ahí se abrió un nuevo encuentro, en el que Jorge García movió la pizarra y apostó por la doble punta con Servetti, y con Dani Hernández por detrás de la dupla de delanteros. Fue precisamente el zamorano quien pudo recortar distancias a 25 minutos para el final del encuentro con un zapatazo desde larga distancia que se estrelló en el palo derecho de la meta de Joel.

El Numancia se replegó sobre su portería sin disimulo, en parte por voluntad propia, pero también porque el Salamanca UDS acosó como lo había hecho en los tres triunfos seguidos con los que aterrizaba en Los Pajaritos. La imagen mejoró, pero el resultado no. Pese a que los blanquinegros pudieron recortar con acciones cantadas —especialmente un remate de Cristeto en el que Joel firmó una gran parada—, justo en la jugada siguiente el choque quedó visto para sentencia con un gran tanto de Jony.

Maquilló el resultado Javi Delgado en el minuto 94 y así las cosas, los blanquinegros sumaron su segunda derrota del curso y vieron cortada su buena racha de resultados.