Fallece Agustín Martín, destacado miembro de la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad

La Gaceta Salamanca Domingo, 19 de octubre 2025, 20:46 | Actualizado 21:04h. Comenta Compartir

Luto en la Semana Santa salmantina y en la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad tras el fallecimiento, a los 68 años de Agustín Martín Marcos uno de los miembros destacados, según ha confirmado la propia hermandad.

«Hermano desde hace muchos años. A lo largo de su vida fue hermano de paso, de ceremonia, ayudante de paso y, en en último año, Vocal de Material, quien tenía encomendada la Capilla de Nuestra Señora en la Catedral de Salamanca. Para los que le conocimos, Agustín no fue solo un hermano fiel, sino que vivía por y para Ella, con la humildad de quien encuentra en el servicio su forma más pura de oración», recordaban a Agustín en una publicación a través de Facebook.

A su vez, quisieron recordar al hermano, querido por todos. «Hoy sentimos que se apaga una luz en nuestra Hermandad, pero permanece su legado: un ejemplo de vida de fe sincera, de trabajo discreto y un amor constante e incondicional por la Virgen. Por ello, más que despedirle, expresamos nuestro profundo agradecimiento por su ejemplo, por su dedicación y por la huella imborrable que deja entre nosotros», destacaron.