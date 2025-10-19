Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de Agustín Martín Marcos. Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad

Fallece Agustín Martín, destacado miembro de la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad

Tenía 68 años

La Gaceta

Salamanca

Domingo, 19 de octubre 2025, 20:46

Comenta

Luto en la Semana Santa salmantina y en la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad tras el fallecimiento, a los 68 años de Agustín Martín Marcos uno de los miembros destacados, según ha confirmado la propia hermandad.

«Hermano desde hace muchos años. A lo largo de su vida fue hermano de paso, de ceremonia, ayudante de paso y, en en último año, Vocal de Material, quien tenía encomendada la Capilla de Nuestra Señora en la Catedral de Salamanca. Para los que le conocimos, Agustín no fue solo un hermano fiel, sino que vivía por y para Ella, con la humildad de quien encuentra en el servicio su forma más pura de oración», recordaban a Agustín en una publicación a través de Facebook.

A su vez, quisieron recordar al hermano, querido por todos. «Hoy sentimos que se apaga una luz en nuestra Hermandad, pero permanece su legado: un ejemplo de vida de fe sincera, de trabajo discreto y un amor constante e incondicional por la Virgen. Por ello, más que despedirle, expresamos nuestro profundo agradecimiento por su ejemplo, por su dedicación y por la huella imborrable que deja entre nosotros», destacaron.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El trastorno poco común que obliga a Morante de la Puebla a retirarse
  2. 2 Gran despliegue policial hasta el after de la Cuesta de Sancti Spíritus por una acalorada pelea
  3. 3 Localizan a una mujer de 87 años desaparecida en Santa Marta de Tormes
  4. 4 Dolor en el pueblo por el adiós a un comercio con más de cien años: «Ha llegado el momento, cierro tranquila»
  5. 5 Accidente con atrapados y cuatro heridos en Berrocal de Huebra tras un vuelco en la SA-210
  6. 6 Más de 200 plazas de aparcamiento gratuito en un nuevo parking en la capital
  7. 7 80 años del faro de agua que señaló el norte de la capital
  8. 8 Furor por Turizo: «Llevo desde las 6 de la mañana»
  9. 9 Unionistas no entiende de favoritos y asalta el estadio Heliodoro Rodríguez López con un señor partido (0-2)
  10. 10 Tres incidentes marcan la madrugada de este domingo en la capital: el último se salda con un motorista trasladado al Hospital

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Fallece Agustín Martín, destacado miembro de la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad

Fallece Agustín Martín, destacado miembro de la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad