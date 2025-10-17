Qué ha ocurrido en Salamanca este viernes 17 de octubre
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
Salamanca
Viernes, 17 de octubre 2025, 20:00
Más de 200 coches 'cazados' por el nuevo radar de Carbajosa en un mes
La puesta en funcionamiento del nuevo sistema para mejorar la seguridad vial en la localidad culminó su semana con más infracciones en la del 22 al 28 de septiembre, con 58 cometidas
Oxígeno para las ideas: Salamanca bonifica financiación a pymes tecnológicas
El Ayuntamiento renueva el acuerdo con Iberaval para facilitar el acceso a créditos con 100.000 euros en ayudas
Herido el conductor de un patinete tras chocar con un coche en la avenida de La Aldehuela
El accidente se ha producido este viernes cerca de las 15:30 horas
Rodríguez Menéndez en Salamanca: jacuzzis rurales, animales desnutridos y una detención de película
El polémico abogado, que ha fallecido este viernes, protagonizó en la provincia numerosos episodios controvertidos
El TSJ ratifica la sentencia por maltrato a un padre salmantino que mostró el pene a sus hijos: tampoco aprecia delito sexual
La Audiencia de Salamanca le impuso 20 meses de cárcel, alejamiento y 1.000 euros de indemnización. J.A.G. se duchaba con su hijastro y se burlaba de sus genitales. También lo agarró del cuello y lo insultó durante la convivencia
La crítica, el humor y la poética llegan al DA2 con la obra del salmantino Adrián Castañeda
El artista presenta «Prohibido prohibir», una especie de juego con el espectador en el que convierte vallas metálicas de obras en esculturas para mostrar que lo vetado puede ser consentido
Expertos del arte, la historia y la teología analizan la imagen más antigua de la Semana Santa por sus 500 años
La Torre de los Anaya acoge desde este viernes unas jornadas especializadas en el crucificado que sale en procesión en la madrugada del Jueves Santo
Herido tras empotrarse contra un jabalí en la autovía a la altura Sorihuela
El hombre de 41 años fue trasladado al centro de salud de Guijuelo
Vox arremete contra la Junta por su gestión en Sanidad: «El Partido Popular lo único que hace es renovar promesas que son incumplidas año tras año»
El portavoz del grupo parlamentario, Carlos Menéndez, ha criticado el abandono del proyecto de construcción del centro de salud del Zurguén
'Las cartas de Santa Teresa', protagonistas de la lectura continuada en Alba de Tormes
A lo largo de toda la jornada matutina más de ochenta lectores pasaron por el templo para dar voz a los textos teresianos
El Festival de Ajedrez ya calienta motores para volver a convertir a Salamanca en centro de atención a nivel mundial
La VIII edición se celebra la próxima semana con la novedad de pasar a seis participantes
Santolino termina séptimo en Marruecos y ya mira al Dakar
«Estoy contento de cómo ha ido la semana, ahora hay que seguir con la preparación»
Ciudad Rodrigo tiene luz verde para reutilizar el antiguo centro de salud
El pleno aprobó la adscripción del inmueble tras la firma por parte de la Tesorería de la Seguridad Social
Más de 22.000 salmantinos ya se han formado en el Espacio CyL Digital
Buscyl supera todas las previsiones con 400.000 solicitudes emitidas
Carmen Sánchez Reyes celebra su 100 cumpleaños en el barrio de La Antigua en Béjar
Vecinos e integrantes de la asociación organizan una fiesta en su honor por ser una persona muy querida