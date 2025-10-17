La crítica, el humor y la poética llegan al DA2 con la obra del salmantino Adrián Castañeda El artista presenta «Prohibido prohibir», una especie de juego con el espectador en el que convierte vallas metálicas de obras en esculturas para mostrar que lo vetado puede ser consentido

Siempre se ha pensado que el arte tiene como función principal el reflejo de lo cotidiano a través de la belleza, el ingenio y el desparpajo. Pero en los tiempos que corren, las nuevas tendencias han venido a demostrar que a través del arte también se puede hacer un ejercicio de crítica, denuncia y transformación social. En este último apartado es en el que se mueve la obra del salmantino Adrián Castañeda, quien por primera vez presenta una muestra individual en el DA2 (Domus Artium 2002).

«Prohibido prohibir» es el título de esta propuesta artística que permanecerá abierta hasta el 11 de enero de 2026 y en la que su autor presenta una especie de juego con el espectador sobre la cara opuesta que ofrece todo objeto que incita a la prohibición. «Mostrar al espectador cómo podemos darle la vuelta a la hostilidad urbana para transformarla en experiencia compartida», señala el comisario de la muestra, Víctor Rico, para quien estas piezas no son esculturas cerradas, «sino dispositivos abiertos a la actividad de quien los encuentra».

Y es que en el fondo de este proyecto subyace una gran dosis de imaginación dirigida a cambiar las cosas, pero desde una óptica netamente «poética, metafórica y simbólica», subraya Rico. Y es que el artista echa mano de un objeto tan cotidiano como es una valla metálica de obras para, desde una búsqueda de una redefinición, convertirla en objeto artístico. Eso sí, no exento de inocencia ni de humor. Con este objetivo se presentan cinco piezas realizadas a través de la valla metálica: un balancín, una palanca (que también puede servir de escalera), una silla, y dos piezas creadas específicamente para esta muestra: una puerta y un suelo de planchas. «Todo parte de un objeto cotidiano y reconocible que nos demuestra que lo impuesto puede ser transformado y que lo cotidiano nunca es inmutable», apostilla el comisario de la exposición.

Afincado desde hace varios años en Bilbao, el artista Adrián Castañeda reconoce que esta muestra ha sido la excusa perfecta para volver a su tierra. «Salamanca es mi ciudad y aunque sigo conectado a ella, me gustaría trabajar aquí», señala Castañeda, para quien la muestra que presenta en el DA2 es la exposición que más le representa de cuantas ha presentado hasta la fecha. «He tenido la posibilidad de realizar un gran trabajo de taller con el metal y eso para mí ha sido un deleite», apostilla el autor, para quien esta muestra no es más que una puerta abierta hacia una forma de trasformar el arte en imaginación, juego, humor y poética. Y es que, a fin de cuentas, lo que busca Castañeda con sus trabajos es despertar la vena crítica del espectador a través de una buena dosis de humor y talento.

Seleccionado en el marco de la convocatoria de apoyo al arte salmantino puesta en marcha por el Ayuntamiento de Salamanca, la muestra busca también despertar el interés creativo entre los jóvenes artistas, según destaca el concejal de Cultura, Ángel Fernández, para quien la muestra de Adrián Castañeda «invita a la participación, porque resulta visualmente atractiva, a la vez que se aprende y se disfruta».

