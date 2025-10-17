Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El alcalde inauguró la exposición en la Torre de los Anaya. ARCHIVO

Expertos del arte, la historia y la teología analizan la imagen más antigua de la Semana Santa por sus 500 años

La Torre de los Anaya acoge desde este viernes unas jornadas especializadas en el crucificado que sale en procesión en la madrugada del Jueves Santo

Ángel Benito

Ángel Benito

Salamanca

Viernes, 17 de octubre 2025, 11:07

Comenta

La Torre de los Anaya se convertirá desde este viernes en un espacio de estudio de la imagen del Cristo de la Agonía Redentora, talla que este año se encuentra inmersa en las celebraciones por el V Centenario de la hechura.

Expertos analizarán desde una perspectiva religioso, cultural y artística la elaboración de la talla así como el estudio de la época en la que fue elaborada. La conferencia inaugural la impartirá este viernes Andrés Luque (20 h.) profesor de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla.

A lo largo del fin de semana intervendrán expertos como José Calvo, historiador de la Iglesia; Francisco Javier Burguillo, filólogo; Rafael López Borrego, historiador del arte y profesor de Bachillerato; Francisco García Martínez, profesor de Teología; y Francisco Javier Casaseca, restaurador y profesor.

Clausurará las jornadas el domingo María Luisa López Ávila y David Rodrigo, encargados de realizar la última restauración del Cristo de la Agonía Redentora.

