Herido tras empotrarse contra un jabalí en la autovía a la altura Sorihuela

El hombre de 41 años fue trasladado al centro de salud de Guijuelo

Viernes, 17 de octubre 2025, 08:56

Un hombre de 41 años ha resultado herido tras chocar con su vehículo contra un jabalí. A las 04:46 horas el 112 recibía el aviso de una salida de vía de un turismo al cruzarse un jabalí en el km 400 de la A-66, en Sorihuela, sentido Guijuelo.

Ha resultado herido leve el conductor, un hombre de 41 años. El 112 ha informado a tráfico de Salamanca y a Sacyl que moviliza una ambulancia soporte vital básico. En el lugar, el personal sanitario ha atendido al herido que es trasladado posteriormente al centro de salud de Guijuelo.

