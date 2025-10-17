Herido tras empotrarse contra un jabalí en la autovía a la altura Sorihuela El hombre de 41 años fue trasladado al centro de salud de Guijuelo

Un hombre de 41 años ha resultado herido tras chocar con su vehículo contra un jabalí. A las 04:46 horas el 112 recibía el aviso de una salida de vía de un turismo al cruzarse un jabalí en el km 400 de la A-66, en Sorihuela, sentido Guijuelo.

Ha resultado herido leve el conductor, un hombre de 41 años. El 112 ha informado a tráfico de Salamanca y a Sacyl que moviliza una ambulancia soporte vital básico. En el lugar, el personal sanitario ha atendido al herido que es trasladado posteriormente al centro de salud de Guijuelo.

