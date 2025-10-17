Rodríguez Menéndez en Salamanca: jacuzzis rurales, animales desnutridos y una detención de película El polémico abogado protagonizó en la provincia numerosos episodios controvertidos

El abogado José Emilio Rodríguez Menéndez, fallecido este viernes, ha tenido una intensa relación con Salamanca. Son numerosos sus episodios polémicos en la provincia de Salamanca.

El polémico abogado José Emilio Rodríguez Menéndez ya se acercaba a esta provincia, a finales de los noventa a la finca «La Cañada», en Casillas de Flores. Los lugareños le recuerdan llegando en «Mercedes», en ocasiones con alguna chica despampanante y siempre con guardaespaldas.

Aunque su vida no podía ser tan «glamourosa» como él deseaba. El jacuzzi instalado en la finca nunca se llegó a utilizar por falta de presión para mover el agua caliente. Y la yeguada para carreras que tenía en 1997 y era bastante lustrosa fue reemplazada en el año 2000 por setenta u ochenta cerdos, que se quedaron «flacos como alfileres» cuando empezó a fallar el dinero que recibía un paisano para alimentar a los gorrinos.

Recordado por las deudas que dejó en Fuenteguinaldo, Ituero de Azaba y Ciudad Rodrigo, el letrado nunca ha tenido patrimonio a su nombre. Quienes han litigado contra él para cobrar cantidades pendientes afirman que para camuflar sus bienes utiliza «testaferros y sociedades interpuestas».

Hay que recordar que uno de sus episodios más sonados es cuando ingresó el 12 de mayo de 2006 en la prisión de Topas por orden del titular del juzgado de instrucción número 4 de Salamanca, Gregorio Álvarez Álvarez.

Detención de película

El polémico letrado, que se encontraba huido de la Justicia desde verano de 2005, fue detenido en un control de carretera tras huir del aeropuerto de Lisboa. Sobre él pesaban dos órdenes de búsqueda y captura para su ingreso en prisión: una dictada por un Juzgado de Málaga por fraude fiscal y otra de la Audiencia Provincial de Madrid.

El prófugo, acompañado de una mujer, llegó al aeropuerto de Lisboa en un vuelo procedente de Bolivia. Cuando los agentes policiales solicitaron su documentación, Rodríguez Menéndez entregó sus papeles y, aparentemente nervioso, pidió ir al cuarto de baño, circunstancia que aprovechó para evadirse por la ventana.

Una fuga que causó la estupefacción de los vigilantes, puesto que el letrado logró escapar, pero abandonó a su compañera y dejó un maletín con 45.000 euros en metálico.

Unos minutos después, los policías portugueses certificaron que los documentos facilitados por el abogado eran un pasaporte español y una cédula de identidad del país sudamericano falsos. A continuación la Policía del país vecino alertó a los cuerpos de Seguridad del Estado de España.

La localización de Rodríguez Menéndez se realizó en el momento en el que atravesó en un vehículo el puesto fronterizo de Fuentes de Oñoro. Posteriormente, la Policía estableció el dispositivo de seguimiento encaminado a su arresto, que se produjo en la rotonda de La Rad, a 10 kilómetros de la capital salmantina.