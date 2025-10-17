Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Foto de archivo de Rodríguez Menéndez.

Muere el polémico y mediático Emilio Rodríguez Menéndez a los 75 años de edad

En su carrera profesional destacó por sus intervenciones en casos que lograron gran notoriedad en los medios de comunicación

La Gaceta

Viernes, 17 de octubre 2025, 10:36

El polémico y mediático abogado Emilio Rodríguez Menéndez, conocido por ser defensor de personajes mediáticos como «El Dioni» ha fallecido en Madrid este viernes a los 75 años. El conocido letrado ha fallecido en el Hospital Central de la Cruz Roja, San José y Santa Adela, en Madrid, tras pasar semanas ingresado.

Emilio Rodríguez Menéndez nació en Madrid, el 16 de octubre de 1952 y en su carrera profesional destacó por sus intervenciones en casos que lograron gran notoriedad en los medios de comunicación.

Defendió entre otros a Nieves Soldevilla, «la dulce Neus», acusada de matar a su marido; a los policías condenados por la desaparición de Santiago Corella, «el Nani», o a Dionisio Rodríguez, «El Dioni», guardia de seguridad que en 1989 robó un furgón con 298 millones de pesetas, algo menos de 2 millones de euros.

