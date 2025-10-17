Vox arremete contra la Junta por su gestión en Sanidad: «El Partido Popular lo único que hace es renovar promesas que son incumplidas año tras año» El portavoz del grupo parlamentario, Carlos Menéndez, ha criticado el abandono del proyecto de construcción del centro de salud del Zurguén

El portavoz de Vox en las Cortes, Carlos Menéndez, junto a la parcela en la que se iba a construir el centro de salud del Zurguén.

María Andrea Sandia Salamanca Viernes, 17 de octubre 2025, 13:20 Comenta Compartir

El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León y procurado por Salamanca, Carlos Menéndez, ha lanzado duras críticas contra la Junta en materia de sanidad pública. «El Partido Popular lo único que hace es renovar constantemente promesas que son incumplidas año tras año».

Así lo ha señalado este viernes el procurador en declaraciones a los medios frente al solar en el que en 2009 se había proyectado la construcción del centro de salud del Zurguén. Un proyecto que no ha llegado a termino y que el portavoz ha calificado como un claro ejemplo de los constantes de incumplimiento de Junta con la ciudadanía. «Tras años con el proyecto paralizado. En 2024 el Ayuntamiento de Salamanca tuvo que volver a renovar la cesión de la parcela porque habían transcurrido 15 años sin hacer absolutamente nada. Y al día de hoy nos encontramos con que la Junta de Castilla y León ya ni siquiera tiene intención de construir aquí el centro de salud», ha criticado.

Por otro lado, Menéndez ha incidido también en el abandono del medio rural por parte del gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco al que ha acusado de reducir el número de médicos en los pueblos de la provincia. «Lo que en realidad está ocurriendo no es una remodelación o una reforma de la plantilla de médicos o de las zonas básicas de salud, como dice la Junta, sino una amortización encubierta de plazas de médicos», ha señalado.

Una medida que, ha resaltado, acentúa la despoblación y dejan a centenares de salmantinos sin servicio sanitario básicos. «Nos encontramos con un servicio público esencial, como es la sanidad pública, que en las zonas rurales tiene una calidad cada vez peor», ha considerado.

Asimismo, el portavoz de Vox ha acusado a la Junta de no cumplir su compromiso de reducir la temporalidad en el sector sanitario.