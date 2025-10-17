Más de 22.000 salmantinos ya se han formado en el Espacio CyL Digital Buscyl supera todas las previsiones con 400.000 solicitudes emitidas

M.B. Viernes, 17 de octubre 2025, 18:09 Comenta Compartir

La Junta de Castilla y León constata el éxito de los cursos del programa CyL Digital en Salamanca, donde ya se han registrado más de 20.700 usuarios y más de 3.200 acciones formativas.

El viceconsejero de Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, Luis Enrique Ortega, visitó este viernes el Espacio CyL Digital de Salamanca para comprobar el buen funcionamiento de los talleres formativos que permiten a la ciudadanía solicitar por Internet la Tarjeta Buscyl, el documento que facilita el transporte público gratuito interurbano en la Comunidad.

Durante su visita, Ortega destacó la «buena acogida» de esta iniciativa, que «no solo enseña a tramitar la Tarjeta Buscyl en línea, sino que también refuerza las competencias digitales de los ciudadanos». En Salamanca, el espacio CyL Digital —en funcionamiento desde 2012— ha formado ya a más de 20.700 usuarios y ha desarrollado más de 3.200 cursos, consolidándose como un referente en capacitación tecnológica.

Los talleres, de carácter gratuito y abiertos a toda la población, se imparten en los nueve Espacios CyL Digital de la Comunidad y también en centros municipales asociados. En el caso de Salamanca, las sesiones se celebran dos veces al mes y tienen una duración aproximada de hora y media. Los interesados pueden inscribirse a través de la web www.cyldigital.es o llamando al teléfono gratuito 900 90 97 52.

Durante los cursos, los participantes aprenden paso a paso el procedimiento online para solicitar la Tarjeta Buscyl, obtener el código QR personal y utilizarlo como identificador en los autobuses interurbanos. Además, se imparten nociones sobre uso seguro de Internet, DNI electrónico, certificado digital y herramientas de administración electrónica.

Buscyl supera todas las previsiones con 400.000 solicitudes emitidas

El viceconsejero de Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, Luis Enrique Ortega, en su visita al Espacio CyL Digital de Salamanca pudo ver en primera personael funcionamiento de los talleres formativos en los que se enseña a la ciudadanía a solicitar y utilizar la Tarjeta Buscyl a través de Internet.

Ortega destacó el buen funcionamiento del sistema Buscyl y el papel clave de estos cursos para acercar la tecnología a todos los ciudadanos, especialmente a los que viven en el medio rural. «El uso del código QR para acceder al transporte gratuito es una forma fácil, rápida y segura», señaló. Explicó que la Junta mantiene su compromiso con la digitalización inclusiva, extendiendo la formación en competencias digitales a todo el territorio. «No solo se enseña a solicitar la Tarjeta BuscyL, también se ayuda a mejorar la autonomía digital y la confianza en el uso de la tecnología», subrayó.

El viceconsejero detalló que se trata de un sistema rápido, accesible y gratuito.La Tarjeta Buscyl puede solicitarse de manera sencilla a través de la web www.buscyl.es, adjuntando el DNI. En apenas cinco días hábiles, el usuario recibe en su correo electrónico un código QR personal que le permite viajar gratis en cualquier autobús interurbano de Castilla y León.

Para quienes no disponen de correo electrónico, el código QR se envía por correo postal, «garantizando que nadie quede fuera del proceso», explicó Ortega. Además, los dinamizadores digitales de los espacios CyL Digital ofrecen ayuda a personas con menos experiencia tecnológica. «Avanzar en el uso de las nuevas tecnologías significa avanzar en igualdad y cohesión social y territorial».