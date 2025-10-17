Ciudad Rodrigo tiene luz verde para reutilizar el antiguo centro de salud El pleno aprobó la adscripción del inmueble tras la firma por parte de la Tesorería de la Seguridad Social

D. Sánchez Ciudad Rodrigo Viernes, 17 de octubre 2025, 16:36

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo certificó este jueves, mediante su aprobación en sesión plenaria, la adscripción del antiguo centro de salud, ubicado en la avenida de Agustín de Foxá, a nombre de la institución municipal por un periodo de 50 años. De esta manera, el proyecto para que este edificio se convierta en el Centro de Innovación Social La Estrella ha dado un paso vital para su puesta en marcha.

Hace unas semanas, el alcalde, Marcos Iglesias, había señalado que, si bien existía un acuerdo verbal, el documento de cesión de este inmueble por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social se encontraba «en la mesa de la ministra». Este jueves, en el pleno, el regidor municipal ha explicado que ya han recibido el documento y que, con su aprobación por la Corporación, se ha completado este proceso administrativo. «Es una buena noticia«, ha aseverado Iglesias, «ya que con este acuerdo un edificio importante, situado en el centro de la ciudad, va a tener un uso y una utilidad de futuro, evitando dejar morir un espacio que será clave para el porvenir de Ciudad Rodrigo».

Tras la adscripción, el equipo de Gobierno ha firmado la adjudicación del proyecto para su conversión en el Centro de Innovación Social, con la mirada puesta en que las obras comiencen en 2026. «La estimación del coste de las obras será de unos tres millones de euros, y una gran parte será cubierta con fondos externos», ha destacado el alcalde.

En este sentido, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ya anunció en su momento que destinará 500.000 euros a este proyecto, mientras que la Diputación de Salamanca ha confirmado una aportación de 1,5 millones de euros a través del programa Territorio Líder. Además, se esperan aportaciones de la Junta de Castilla y León, por medio del Plan de la Raya, y del Gobierno central, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con quien el Consistorio mantiene conversaciones para culminar el presupuesto previsto.

El Centro de Innovación Social La Estrella contará con diversos servicios enfocados al fomento del emprendimiento y la colaboración transfronteriza, además de una ludoteca, salas para pequeños congresos y una escuela de hostelería.