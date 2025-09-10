El futuro CIS de Ciudad Rodrigo, en espera de la cesión del Gobierno La adscripción del edificio «está en la mesa de la ministra» asegura Marcos Iglesias. La cesión será por un periodo de 50 años y ya están anunciadas inversiones en el centro

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo está a la espera de formalizar la adscripción como bien municipal del antiguo centro de salud ubicado en la Avenida de Agustín de Foxá. Un paso necesario para llevar a cabo el proyecto del futuro Centro de Innovación Social en que se convertirá este edificio.

El alcalde, Marcos Iglesias, ha señalado que, tras formalizar el expediente correspondiente, el documento «está en la mesa de la ministra». Así se lo aseguraban desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España.

El regidor mirobrigense ha matizado que ha solicitado «que se le dé agilidad» y ha indicado que, «según me dicen, el anterior ministro era muy proclive a este tipo de cesiones de edificios, pero con el cambio a la nueva ministra, Elma Saiz, entendemos que se mantendrá todo igual y que no habrá problema en firmarlo». Así mismo, Iglesias ha recalcado que la comunicación «era más fluida con el anterior ministro, no hay ningún indicio que apunte a un cambio de criterio, aún así pedimos lealtad al Gobierno con respecto a esta adscripción que ya estaba cerrado». El acuerdo entre el Consistorio y el ministerio contemplan una cesión de 50 años y ya se han hecho públicas diversas inversiones que irán destinados a la reforma de este edificio.

Inversión de 1,5 millones de euros

El proyecto del Centro de Innovación Social «La Estrella» forma parte del proyecto 'Territorio Líder', una iniciativa pionera y ambiciosa de la Diputación de Salamanca que busca el desarrollo socioeconómico provincial que contará con un presupuesto de 3,8 millones de euros, de los cuales 1,5 irán destinados a este centro mirobrigense.

Este centro contará con espacios para albergar pequeños congresos, una escuela de hostelería con hasta 9 certificaciones, 'incubadora HUB' que apoyará hasta 20 proyectos de emprendimiento, el laboratorio de innovación abierto al intercambio transfronterizo o una ludoteca, entre otros servicios.