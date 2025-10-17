Oxígeno para las ideas: Salamanca bonifica financiación a pymes tecnológicas El Ayuntamiento renueva el acuerdo con Iberaval para facilitar el acceso a créditos con 100.000 euros en ayudas

Belén Hernández Salamanca Viernes, 17 de octubre 2025, 13:07 Comenta Compartir

Los autónomos, emprendedores y pymes vinculados fundamentalmente a la innovación, la tecnología, la logística, la biotecnología y la digitalización se incluyen en las ayudas de acceso a la financiación del Ayuntamiento de Salamanca.

«Todo en la línea del desarrollo industrial que se produce en estos momentos en Salamanca, en el marco de la marca ya conocida Salamanca Tech», ha señalado el alcalde, Carlos García Carbayo.

Es una de las novedades del nuevo convenio que ha rubricado el Consistorio con Iberaval, por el que se bonifican a los emprendedores las comisiones de aval, los intereses, los gastos de estudio, de apertura del préstamo o de notaría, entre otros, siempre que estén «debidamente justificados».

Para cubrir estas ayudas, el convenio está dotado con 100.000 euros de fondos municipales. Las subvenciones alcanzan hasta 10.000 euros por operación, con un mínimo de 400, y la previsión es movilizar una inversión por encima de los tres millones de euros en este ejercicio.

El acuerdo, que se renueva «con vocación de continuidad», va a permitir retener más talento «y generar oportunidades para los jóvenes», ha defendido el alcalde durante la presentación del acuerdo junto con el presidente de Iberaval, César Pontvianne.

Según el responsable de Iberaval, se ha renovado y reforzado una alianza que ya es «histórica» después de cinco años. A la vez —ha señalado Pontvianne—, pone en valor la fórmula de colaboración público-privada «que realmente funciona».

El acceso al crédito en mejores condiciones, reduciendo comisiones, intereses y gastos, «genera un impacto directo y tangible en el día a día de quienes necesitan financiación para innovar, crecer o incluso mantenerse a flote».

Pontvianne ha aprovechado su intervención ante los medios para destacar que Iberaval ha duplicado su actividad en Salamanca desde el año 2020. «Para que se hagan una idea, en 2019 formalizábamos operaciones por 23 millones en la provincia y en 2024 superamos los 50 millones».

En cuanto a los sectores que más demandan financiación, el 44 % corresponde al ámbito de la industria —en su mayoría del sector agroindustrial—, el 33 % al comercio y el 9 % a la construcción.