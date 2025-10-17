Más de 200 coches 'cazados' por el nuevo radar en un mes La puesta en funcionamiento del nuevo sistema para mejorar la seguridad vial en Carbajosa culminó su semana con más infracciones en la del 22 al 28 de septiembre, con 58 cometidas

EÑE Carbajosa de la Sagrada Viernes, 17 de octubre 2025, 07:00 Comenta Compartir

El primer mes de funcionamiento del sistema de radares de la localidad de Carbajosa de la Sagrada se ha saldado con un total de 203 vehículos captados superando el límite de velocidad establecido en el municipio.

La puesta en marcha del radar se llevó a cabo con el objetivo de reducir la velocidad tanto en el pueblo como en el polígono para la seguridad de los vecinos puesto que se habían detectado distintos lugares en los que además de velocidades inadecuadas, hasta se habían producido accidentes por esta razón.

El cinemómetro adquirido por el Consistorio de Carbajosa funciona de manera rotatoria entre las cuatro cajas que se han instalado en distintos puntos del municipio, de forma que se cubre el casco urbano y sus distintos accesos más utilizados.

El inicio del funcionamiento del sistema de radar se produjo el pasado 4 de septiembre y el balance de trabajo de las primeras semanas indica que en los días que van del 4 al 7 de septiembre se registraron 33 vehículos que superaron los límites de velocidad. En el caso de la semana del 8 al 14 de septiembre se captó a un total de 34 vehículos por encima de los límites, en tanto que la semana del 15 al 21 de septiembre el balance fue de 36 vehículos. En las jornadas del 22 al 28 de septiembre se alcanzó el pico máximo con 58 vehículos. La última semana de la que hay datos por ahora es la que fue del 29 de septiembre al 5 de octubre, cuando se detectó a 42 vehículos por encima de la velocidad legalmente contemplada en las calles.

Carbajosa cuenta con cuatro cabinas fijas que albergan por turno el radar. Están situadas en la avenida Carbajosa, la calle Salamanca, la calle Juan de Herrera y la calle Gil de Hontañón. Excepto el radar ubicado en la calle Salamanca, fijado a una velocidad de 40 km/h, los demás están limitados a 30 km/h, ya que se ubican en puntos concretos del centro urbano y el polígono con una gran afluencia de peatones. Todos ellos cuentan con la correspondiente señalización de velocidad de advertencia a los conductores.

Temas

Carbajosa de la Sagrada