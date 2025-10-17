Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la familia de Carmen Sánchez con ella en su 100 cumpleaños. TEL

Carmen Sánchez Reyes celebra su 100 cumpleaños en el barrio de La Antigua en Béjar

Vecinos e integrantes de la asociación organizan una fiesta en su honor por ser una persona muy querida.

TEL

Béjar

Viernes, 17 de octubre 2025, 12:10

Comenta

Carmen Sánchez ha sido la protagonista de la celebración de cumpleaños organizada por la asociación de vecinos Muralla de La Antigua en Béjar.

Ha cumplido 100 años y, por ello, ese colectivo organizó una fiesta con participación de sus familiares y vecinos del barrio.

Vecinos asistentes a la fiesta de cumpleaños. TEL

Se trata de una persona muy querida en esa zona de la ciudad donde reside desde hace 50 años ya que su marido trabajaba en una fábrica cercana.

El presidente de la asociación, Tomás Baz, destacó su longevidad y su buena salud en una celebración tan especial.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adiós al buen tiempo: la AEMET avisa del día en el que las lluvias volverán a Salamanca
  2. 2 Un superbólido ilumina el cielo de Salamanca
  3. 3 La Junta inicia el pago del anticipo de las ayudas de la PAC, con 74,9 millones para Salamanca
  4. 4 Luis Mari, 80 años y 300.000 kilómetros en las piernas: «Los del pueblo dicen que estoy loco»
  5. 5 Controlados dos incendios forestales declarados este jueves en Pozos de Hinojo y en El Cabaco
  6. 6 El único pueblo de Castilla y León cuyo termómetro estuvo bajo cero este miércoles
  7. 7 Qué ha ocurrido en Salamanca este jueves 16 de octubre
  8. 8 La Fiscalía de Salamanca pide 16 años de cárcel para un hombre por agresión sexual a dos hermanas de 11 y 8 años
  9. 9 De Salamanca al espacio: tecnología láser para limpiar la basura espacial
  10. 10 Los médicos de Urgencias trasladan su sensación de agobio tras un verano duro

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Carmen Sánchez Reyes celebra su 100 cumpleaños en el barrio de La Antigua en Béjar

Carmen Sánchez Reyes celebra su 100 cumpleaños en el barrio de La Antigua en Béjar