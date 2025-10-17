Carmen Sánchez Reyes celebra su 100 cumpleaños en el barrio de La Antigua en Béjar Vecinos e integrantes de la asociación organizan una fiesta en su honor por ser una persona muy querida.

Imagen de la familia de Carmen Sánchez con ella en su 100 cumpleaños.

Carmen Sánchez ha sido la protagonista de la celebración de cumpleaños organizada por la asociación de vecinos Muralla de La Antigua en Béjar.

Ha cumplido 100 años y, por ello, ese colectivo organizó una fiesta con participación de sus familiares y vecinos del barrio.

Ampliar Vecinos asistentes a la fiesta de cumpleaños. TEL

Se trata de una persona muy querida en esa zona de la ciudad donde reside desde hace 50 años ya que su marido trabajaba en una fábrica cercana.

El presidente de la asociación, Tomás Baz, destacó su longevidad y su buena salud en una celebración tan especial.