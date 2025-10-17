Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Una ambulancia en una imagen de archivo. LAYA

Herido el conductor de un patinete tras chocar con un coche en la avenida de La Aldehuela

El accidente se ha producido este viernes cerca de las 15:30 horas

La Gaceta

Salamanca

Viernes, 17 de octubre 2025, 16:01

Comenta

Un conductor de un patinete, de unos 20 años, ha resultado herido tras colisionar con un coche en el cruce de la avenida de La Aldehuela con la calle Abraham Zacut este viernes por la tarde.

La llamada informando del accidente ha tenido lugar a las 15:26 horas, según informa el 1-1-2 de Castilla y León. Desde la sala de operaciones dieron aviso a la Policía Local y Nacional y Sacyl, que envió una ambulancia al lugar para atender al joven, que presentaba erosiones en la cara y las manos.

