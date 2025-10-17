Herido el conductor de un patinete tras chocar con un coche en la avenida de La Aldehuela
El accidente se ha producido este viernes cerca de las 15:30 horas
Un conductor de un patinete, de unos 20 años, ha resultado herido tras colisionar con un coche en el cruce de la avenida de La Aldehuela con la calle Abraham Zacut este viernes por la tarde.
La llamada informando del accidente ha tenido lugar a las 15:26 horas, según informa el 1-1-2 de Castilla y León. Desde la sala de operaciones dieron aviso a la Policía Local y Nacional y Sacyl, que envió una ambulancia al lugar para atender al joven, que presentaba erosiones en la cara y las manos.