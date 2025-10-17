El Festival de Ajedrez ya calienta motores para volver a convertir a Salamanca en centro de atención a nivel mundial La VIII edición se celebra la próxima semana con la novedad de pasar a seis participantes

Alex G. Santana Salamanca Viernes, 17 de octubre 2025, 17:20

El Patio de Escuelas Menores de la Universidad de Salamanca fue el lugar elegido para realizar este viernes la presentación del VIII Festival Salamanca Cuna del Ajedrez Moderno, cuya parte central, el Magistral, tendrá lugar del 21 al 25 de octubre. Marta Gutiérrez, vicerrectora de Estudiantes, Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la Universidad de Salamanca, los concejales de Cultura y Turismo y Educación, Ángel Fernández y Luis Sánchez Arévalo, y el director del Festival, Amador González de la Nava, fueron los encargados de detallar los principales puntos de este evento.

«El Ayuntamiento apuesta de manera decidida por lo que significa el ajedrez para Salamanca, demostrando que seguimos creciendo como ciudad para eventos culturales y deportivos. Durante unos días Salamanca va a ser la capital mundial del ajedrez», destacó Ángel Fernández. Y Luis Sánchez Arévalo siguió por esa misma línea: «Este evento hace que año a año la ciudad se sitúe como un referente mundial de este deporte milenario».

Por su parte, Marta Gutiérrez reivindicó la figura de Lucena, estudiante de la Universidad de Salamanca y creador de las reglas del ajedrez moderno, a la vez que destacó la proyección paritaria del Magistral.

Algo en lo que volvió a hacer hincapié Amador González de la Nava, con la variación de pasar de seis jugadores y jugadores en lugar de los ocho habituales: «Hemos cambiado el formato y habrá seis jugadores que disputarán una doble vuelta. Era algo que llevábamos tiempo valorando y creemos que el campeón será más justo, además de que se van a jugar más partidas. Creo que en el ámbito deportivo la competición va a ganar y además se sigue dando visibilidad a la mujer. Hay un 10-13 % de federadas a nivel mundial y es importante que las niñas tengan un espejo en el que verse reflejadas, por lo que seguimos apostando por la paridad».

El director del Festival mostró su agradecimiento a las instituciones («sin su apoyo sería imposible organizarlo», dijo) y destacó los principales atractivos de los seis participantes: el vigente campeón, el ucraniano Ruslan Ponomariov, el indio Pranav Venkatesh, el peruano Julio Granda, la española Sabrina Vega, la iraní nacionalizada española Sara Khadem, y la búlgara Nadya Toncheva.

El acto inaugural tendrá lugar el martes 21 de octubre a las 18:00 horas en el Centro Internacional del Español y a partir de ahí se irán sucediendo las distintas actividades.