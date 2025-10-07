El VIII Festival 'Salamanca cuna del ajedrez moderno' volverá a contar con un atractivo cartel Venkatesh, Khadem o Ponomariov, que defenderá el título, participarán en el torneo del 21 al 25 de octubre

Alex G. Santana Salamanca Martes, 7 de octubre 2025, 10:49

En unos días -concretamente del 21 al 25 de octubre- Salamanca volverá a convertirse en uno de los centros de atención de los aficionados de todo el mundo. El motivo, la octava edición del Festival 'Salamanca cuna del ajedrez moderno', que volverá a contar con un atractivo programa confeccionado por la organización, con Amador González de la Nava al frente.

Y, como cada año, el mayor interés lo tendrá el Magistral, que volverá a celebrarse en las instalaciones del Centro Internacional del Español. La principal novedad es que el cartel de jugadores y jugadoras ha pasado de ocho a seis, manteniendo la apuesta por la paridad desde el inicio del torneo, y con el aumento de partidas, ya que habrá doble vuelta para que se vean las caras en dos ocasiones contra cada oponente, con blancas y negras.

El ucraniano Ruslan Ponomariov defenderá el título logrado el año pasado, aunque no lo tendrá nada fácil para volver a proclamarse campeón. Porque una de las novedades en el cartel de participantes es la del indio Pranav Venkatesh, que llegará a Salamanca recién cumplidos los 19 años y que el pasado mes de marzo se proclamó campeón del mundo juvenil. Su presencia en el Festival 'Salamanca cuna del ajedrez moderno' tiene un doble motivo: además de su innegable talento, ya que es una de las grandes promesas de su país, la organización, con su presencia, quiere posicionar Salamanca en la India, donde hay un gran interés por este deporte.

No faltará tampoco Sara Khadem, que en 2022 tuvo que abandonar Irán al presentarse en un Campeonato del Mundo sin hiyab. Su gesto fue un símbolo contra el régimen de su país. Ya plenamente establecida en España, selección con la que compite, fue en 2024 subcampeona de Europa de ajedrez relámpago y este mismo año lo ha sido en ajedrez rápido.

Otros dos viejos conocidos del Magistral serán el peruano Julio Granda y la canaria Sabrina Vega. La otra novedad será la de la joven búlgara Nadya Toncheva.

En definitiva, un atractivo cartel para poner a la ciudad ante la atenta mirada de los aficionados al ajedrez de todo el mundo.

Amplio programa de actividades

Las partidas no serán ni mucho menos el único atractivo del VIII Festival, que además hará uso de varias sedes más, para dar visibilidad a nuevos espacios turísticos de la ciudad, como la Fonda Veracruz. El Centro Gallego de Salamanca y el Colegio Oficial de Farmacéuticos también acogerán algunas actividades. Las partidas simultáneas, el torneo relámpago y el torneo infantil estarán abiertos a todos los jugadores. Y, como siempre, las conferencias tendrán un lugar más destacado: Jorge González Fernández, director del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, impartirá la de 'El ajedrez como recurso terapéutico', y Joaquín Espejo, árbitro internacional, 'Mis dieciocho actuaciones con Anatoly Karpov'.

