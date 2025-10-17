El TSJ confirma la condena por maltrato a un padre salmantino que mostró su pene a sus hijos, pero no aprecia delito sexual La Audiencia de Salamanca le impuso 20 meses de cárcel, alejamiento y 1.000 euros de indemnización. J.A.G. se duchaba con su hijastro y se burlaba de sus genitales. También lo agarró del cuello y lo insultó durante la convivencia

M. C. SALAMANCA Viernes, 17 de octubre 2025, 11:00

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado en su integridad la sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca que condenó por maltrato a un salmantino que mostró su pene a sus hijos, pero no aprecia delito sexual.

El tribunal salmantino le halló culpable el pasado mes de abril de los delitos de maltrato y vejaciones, pero no de los de abuso sexual y exhibicionismo de los que también se le acusaba. Impuso en su sentencia al acusado, J.A.G., diez meses de prisión por cada uno de los dos delitos de maltrato de los que se le acusaba, así como dos años de alejamiento e incomunicación. Por el delito continuado de vejaciones injustas le impone una pena de 25 días de localización permanente, así como seis meses más de alejamiento e incomunicación.

En concepto de responsabilidad civil le ordenó el pago de una indemnización de 1.000 euros por daño moral. Además se le impone el pago de la mitad de las costas derivadas del procedimiento.

En su sentencia, el tribunal salmantino declara probado que el acusado estuvo casado y convivía con su entonces mujer, así como con la hija de ambos, nacida en el año 2020, y con el hijo que la mujer tenía de una relación anterior, nacido en el año 2013.

Durante la convivencia era costumbre en el hogar que J.A.G. caminase desnudo, cuando se disponía a ducharse. De ordinario tomaba la ducha en compañía de su hijastro. A lo largo de los meses de mayo y junio de 2022 (la niña rondaba los 3 años y el niño los 9), en alguna ocasión en que el acusado estaba desnudo para ir a tomar una ducha, pasó junto a la pequeña con el pene cerca de la misma, provocando que la menor lanzase las manos hacia él, mientras el bromeaba con el niño.

Otro día no determinada, pero entre el año 2021 y hasta junio de 2022, en alguna ocasión cuando el hombre estaba desnudo para ir a ducharse junto con el menor, le dirigía a este expresiones tales como: «Mira que pichón tengo yo y mira que pitilín tienes tú» , a la vez que se tocaba el miembro delante del niño, haciendo chanza de la comparación.

Tambien durante la convivencia, relata el tribunal, con el fin de corregir algún comportamiento del menor, J.A.G. lo agarró del cuello y lo alzó del suelo, sin que conste que le causase lesiones. En otra ocasión, con la misma intención, le asestó un golpe en la parte alta de la espalda con la mano sin que tampoco en este caso conste que le causase lesiones.

Por último, también durante la convivencia y en el domicilio conyugal, en varias ocasiones se dirigió al pequeño con expresiones tales como: «Eres un inútil, no vales para nada, no vales ni para vender tuercas, no vas a ser nadie en la vida» y otras similares.