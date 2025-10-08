Qué ha ocurrido en Salamanca este miércoles 8 de octubre
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
Salamanca
Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:05
La Guardia Civil alerta del grave riesgo de colocar objetos en las carreteras tras investigar a una persona que provocó un siniestro con un motorista herido
El obstáculo, colocado en el camino público, provocó la caída de una motocicleta, resultando herido su conductor y registrándose daños materiales en el vehículo
La Junta ultima un seguro antiokupa para fomentar el alquiler de vivienda
La directora de Vivienda de la Junta, María Pardo, ofrece, frente al «fracaso» del sistema de zonas tensionadas, una fórmula que acabe con el miedo que expulsa pisos del mercado
La Junta apuesta por el modelo de las casas industrializadas para zonas rurales
Son viviendas cuyos componentes se fabrican en una fábrica y luego se transportan y ensamblan en el lugar de construcción
Nueva convocatoria de las ayudas de alquiler de la Junta para este mes
La directora general de Vivienda, María Pardo, anuncia que se publicará en octubre y señala que ya hay 135 jóvenes de Salamanca que se han beneficiado el programa de avales para hipotecas
Adiós a uno de los elementos decorativos del centro más queridos por los turistas
El conocido 'photocall' de la Rúa Mayor ha sido retirado este miércoles
Teresa, Celedonia, María e Isabel: la historia viva de Salamanca
El Ayuntamiento rinde homenaje a cuatro centenarias —una a título póstumo— que simbolizan la fuerza, el sacrificio y la alegría de una generación salmantina
El alcalde de Saldeana presenta su dimisión y renuncia al acta «para evitar males mayores»
Pedro Martín denuncia «la hostilidad e impunidad» tras la agresión sufrida en abril
El PSOE exige: bus al Mercado y frenar el «caos» de la reordenación del tráfico
El Grupo Municipal acusa al PP de «improvisar» y encarecer el servicio de autobuses
Novedad sustancial para la construcción del segundo acceso al estadio Reina Sofía
La Mesa de Contratación del Consistorio da por finalizado el proceso burocrático y desde este miércoles ya tiene propuesta de adjudicación de las obras, que tendrán un plazo de ejecución de 5 meses a partir de la firma
Manos a la obra con el sistema eléctrico del Helmántico antes de la revisión definitiva
El club confía en que con su puesta a punto (faltaba un generador) dará por concluida las labores de adecuación del recinto para su reapertura. Durante la mañana de este miércoles se han llevado trabajos verticales en las cubiertas del estadio
¿Sabes cuántos matadores de toros ha dado la Escuela taurina de Salamanca? La orla con todos ya está en el Museo taurino
El diputado Jesús María Ortiz y el director de la Escuela, José Ignacio Sánchez, han hecho entrega de este documento a Carmen Seguín en el centro taurino de la ciudad
Fallece en Mogarraz el filólogo salmantino Pedro García Domínguez, referente del buen uso del español
Salamanca despide a un erudito comprometido con el rigor lingüístico
Cinco años de prisión para el acusado del apuñalamiento en un bar de Guijuelo tras reconocer los hechos
El acusado ha aceptado la pena por intento de homicidio en la Audiencia Provincial y ha evitado el juicio. El afectado, un varón de 39 años, ingresó muy grave en la UVI del Hospital de Salamanca
La Universidad impulsa una Semana de Emprendimiento Sostenible con la incorporación del metaverso
Participarán más de una veintena de empresas
Samu Rivas, tras ser campeón del mundo: «El esfuerzo merece la pena»
El jugador salmantino se llevó el oro por parejas y con la selección española en la FIP Junior World Cup