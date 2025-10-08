Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Qué ha ocurrido en Salamanca este miércoles 8 de octubre

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

La Gaceta

Salamanca

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:05

Comenta

La Guardia Civil alerta del grave riesgo de colocar objetos en las carreteras tras investigar a una persona que provocó un siniestro con un motorista herido

El obstáculo, colocado en el camino público, provocó la caída de una motocicleta, resultando herido su conductor y registrándose daños materiales en el vehículo

La Junta ultima un seguro antiokupa para fomentar el alquiler de vivienda

La directora de Vivienda de la Junta, María Pardo, ofrece, frente al «fracaso» del sistema de zonas tensionadas, una fórmula que acabe con el miedo que expulsa pisos del mercado

La Junta apuesta por el modelo de las casas industrializadas para zonas rurales

Son viviendas cuyos componentes se fabrican en una fábrica y luego se transportan y ensamblan en el lugar de construcción

Nueva convocatoria de las ayudas de alquiler de la Junta para este mes

La directora general de Vivienda, María Pardo, anuncia que se publicará en octubre y señala que ya hay 135 jóvenes de Salamanca que se han beneficiado el programa de avales para hipotecas

Adiós a uno de los elementos decorativos del centro más queridos por los turistas

El conocido 'photocall' de la Rúa Mayor ha sido retirado este miércoles

Teresa, Celedonia, María e Isabel: la historia viva de Salamanca

El Ayuntamiento rinde homenaje a cuatro centenarias —una a título póstumo— que simbolizan la fuerza, el sacrificio y la alegría de una generación salmantina

El alcalde de Saldeana presenta su dimisión y renuncia al acta «para evitar males mayores»

Pedro Martín denuncia «la hostilidad e impunidad» tras la agresión sufrida en abril

El PSOE exige: bus al Mercado y frenar el «caos» de la reordenación del tráfico

El Grupo Municipal acusa al PP de «improvisar» y encarecer el servicio de autobuses

Novedad sustancial para la construcción del segundo acceso al estadio Reina Sofía

La Mesa de Contratación del Consistorio da por finalizado el proceso burocrático y desde este miércoles ya tiene propuesta de adjudicación de las obras, que tendrán un plazo de ejecución de 5 meses a partir de la firma

Manos a la obra con el sistema eléctrico del Helmántico antes de la revisión definitiva

El club confía en que con su puesta a punto (faltaba un generador) dará por concluida las labores de adecuación del recinto para su reapertura. Durante la mañana de este miércoles se han llevado trabajos verticales en las cubiertas del estadio

¿Sabes cuántos matadores de toros ha dado la Escuela taurina de Salamanca? La orla con todos ya está en el Museo taurino

El diputado Jesús María Ortiz y el director de la Escuela, José Ignacio Sánchez, han hecho entrega de este documento a Carmen Seguín en el centro taurino de la ciudad

Fallece en Mogarraz el filólogo salmantino Pedro García Domínguez, referente del buen uso del español

Salamanca despide a un erudito comprometido con el rigor lingüístico

Cinco años de prisión para el acusado del apuñalamiento en un bar de Guijuelo tras reconocer los hechos

El acusado ha aceptado la pena por intento de homicidio en la Audiencia Provincial y ha evitado el juicio. El afectado, un varón de 39 años, ingresó muy grave en la UVI del Hospital de Salamanca

La Universidad impulsa una Semana de Emprendimiento Sostenible con la incorporación del metaverso

Participarán más de una veintena de empresas

Samu Rivas, tras ser campeón del mundo: «El esfuerzo merece la pena»

El jugador salmantino se llevó el oro por parejas y con la selección española en la FIP Junior World Cup

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un varón y un caballo, rescatados de un vehículo en La Fuente de San Esteban
  2. 2 Mercadona confirma el cierre de todas sus tiendas para estos dos días
  3. 3 Adiós a uno de los elementos decorativos del centro más queridos por los turistas
  4. 4 La nueva señal de la DGT que puede costarte 200 euros y cuatro puntos del carnet
  5. 5 Las cabañuelas y su refrán advierten de lo que viene en los próximos días: «Si mucha agua en octubre ves...»
  6. 6 Dos provincias de Castilla y León bajo aviso amarillo por lluvias intensas
  7. 7 El segundo rastro, sin hueco en la normativa
  8. 8 «Me gustaría representar a mi pueblo desde las instituciones, ser concejal de Salamanca»
  9. 9 Bahía de Berenguela: un nuevo concepto residencial en Salamanca
  10. 10 El histórico rincón de Castilla y León donde se casará la hija de Antonio Banderas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Qué ha ocurrido en Salamanca este miércoles 8 de octubre

Qué ha ocurrido en Salamanca este miércoles 8 de octubre