La Universidad impulsa una Semana de Emprendimiento Sostenible con la incorporación del metaverso Participarán más de una veintena de empresas

El Vicerrectorado de Transferencia, Innovación y Emprendimiento, a través del Servicio de Empleo y Emprendimiento de la Universidad (SIPPE-UsalEmprende) organiza, del 20 al 24 de octubre de 2025, la Semana de Emprendimiento Sostenible con Impacto Social, Cultural y Medioambiental, un evento que reunirá a emprendedores, empresas, instituciones y ciudadanía en torno a iniciativas vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Esta edición de 2025 incluye una exposición presencial y otra virtual de 22 empresas y proyectos emprendedores cuya actividad se centra en los ámbitos social, cultural y medioambiental o que abordan los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS); una vídeo-charla motivacional de una empresa, que se suma a las ocho de ediciones anteriores, y una mesa de diálogo con empresas, organizaciones e instituciones del sector del emprendimiento sostenible, según ha informado en rueda de prensa el vicerrector de Transferencia, Innovación y Emprendimiento, Federico Bueno de Mata.

La Semana contará con un amplio programa de actividades, entre ellas charlas como la que impartirá Irene Milleiro, directora de ASHOKA en España y Portugal (20 de octubre a las 16:30 horas en la Sala de Presentaciones del I+D+I) y vídeo-charlas motivacionales, con una nueva ponencia a cargo de Blanca Hernández, de Pastelería Berretes, titulada «Cosas que me hubiera gustado saber antes de tener un emprendimiento social», y la proyección de ocho charlas de ediciones anteriores.

Asimismo, en esta edición habrá una mesa de diálogo con empresas, organizaciones e instituciones del sector del emprendimiento sostenible (24 de octubre), así como una exposición de más de una veintena de carteles de empresas y emprendedores en el Edificio Multiusos I+D+i (20 de octubre - 21 de noviembre), una muestra en 3D virtual y la actividad gamificada «Ruta del Emprendimiento Sostenible» a través de la web oficial del evento.

El programa está estructurado en torno a cinco ejes temáticos:

Día del Emprendimiento Sostenible, con inauguración oficial y visita a la exposición (lunes, 20 de octubre).

Día del Emprendimiento y Economía Social (martes, 21 de octubre).

Día del Emprendimiento Cultural (miércoles, 22 de octubre).

Día del Emprendimiento Medioambiental y Economía Circular (jueves, 23 de octubre).

Clausura con mesa de diálogo sobre emprendimiento sostenible (viernes 24 de octubre).

Con esta iniciativa, la Universidad de Salamanca refuerza su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y el impacto social de los proyectos emprendedores, impulsando la colaboración entre distintos agentes para alcanzar los ODS.

La Semana de Emprendimiento Sostenible con impacto social, cultural y medioambiental USAL 2025 se encuadra en el Plan TCUE 2024-2027, financiado por la Junta de Castilla y León, a través de la Fundación General de la Universidad.