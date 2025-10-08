Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Un camión se lleva el photocall de la Rúa Mayor. LAYA

Adiós a uno de los elementos decorativos del centro más queridos por los turistas

El conocido 'photocall' de la Rúa Mayor ha sido retirado este miércoles

Belén Hernández

Belén Hernández

Salamanca

Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:26

El 'photocall' de la Rúa Mayor, junto a la fuente del Maestro Salinas, se ha convertido, con sus flores y su ubicación estratégica, justo frente a las vistas que ofrecen la Clerecía y la esquina de la Casa de las Conchas, en uno de los puntos favoritos de los turistas para hacerse fotos durante sus visitas a la capital, ya que, además, lleva el nombre de la ciudad.

Sin embargo, este elemento desaparecerá de las publicaciones en redes de los futuros visitantes, ya que el Ayuntamiento de Salamanca ha retirado durante la mañana de este miércoles, 8 de octubre, el colorido mural.

Según explican fuentes municipales, con la llegada del otoño las temperaturas «no son las adecuadas» para que las flores se mantengan en buen estado y comienzan a marchitarse. Por este motivo, elementos como este photocall son retirados durante los meses más fríos del año, al igual que ocurrirá previsiblemente con las columnas que decoran la plaza del Liceo.

En cuanto a las flores que adornan las farolas, rotondas o jardines, llegado el momento, se sustituirán por plantas invernales que soportan mejor la bajada de temperaturas.

