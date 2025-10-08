La Junta apuesta por el modelo de las casas industrializadas para zonas rurales Son viviendas cuyos componentes se fabrican en una fábrica y luego se transportan y ensamblan en el lugar de construcción

«Ni las bendecimos ni las demonizamos». Con estas palabras, la directora general de Vivienda, María Pardo, ha puesto este miércoles sobre la mesa la opción de recurrir al modelo de casas industrializadas ante los problemas que se encuentra la Junta de Castilla y León para encontrar empresas dispuestas a construir viviendas de protección oficial en las zonas rurales más alejadas de las capitales de provincia.

La vivienda industrializada es aquella en la que gran parte de sus componentes se fabrican en una nave industrial o fábrica, y luego se transportan y ensamblan en el terreno de obra, una fórmula para lograr una construcción más rápida, sostenible, con mayor control de calidad y menos desperdicios que la construcción tradicional.

«Es una alternativa a un problema real de escasez de mano de obra y, sobre todo, de ejecución en un tiempo más razonable», ha apuntado. «Nosotros hemos mirado a la construcción industrializada como solución a un problema», ha remarcado incidiendo en que en algunos casos «es la única alternativa». Ha subrayado, eso sí, que la administración autonómica va a exigir siempre en estas construcciones unos estándares de calidad.