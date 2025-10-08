Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La Audiencia Provincial de Salamanca ha acogido este miércoles la conformidad entre las partes.

Cinco años de prisión para el acusado del apuñalamiento en un bar de Guijuelo tras reconocer los hechos

El acusado ha aceptado la pena por intento de homicidio en la Audiencia Provincial y ha evitado el juicio. El afectado, un varón de 39 años, ingresó muy grave en la UVI del Hospital de Salamanca

M. C.

SALAMANCA

Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:26

Comenta

El acusado del apuñalamiento ocurrido en Guijuelo en marzo de 2024 ha aceptado una condena de cinco años de prisión después de que en la mañana de este miércoles haya reconocido los hechos y aceptado la pena propuesta por las partes. Con su conformidad, S.M.S. ha evitado el juicio señalado por el delito de homicidio en grado de tentativa, por el que la Fiscalía solicitaba inicialmente ocho años de cárcel.

El acuerdo ratificado en sala mantiene el resto de las medidas incluidas en el escrito de acusación del Ministerio Público: ocho años de libertad vigilada una vez cumplida la pena de prisión, prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima durante diez años y el pago de 27.695 euros en concepto de responsabilidad civil.

Los hechos se remontan al 4 de marzo de 2024, cuando el acusado y la víctima coincidieron en el bar 'Nani', en la calle Abajo de la localidad chacinera. Durante una discusión por motivos económicos, S.M.S. sacó una navaja y se abalanzó sobre el otro hombre, hiriéndole en el abdomen y causándole cortes en la mano cuando intentó protegerse.

La gravedad de las lesiones obligó al traslado inmediato del herido al Hospital de Salamanca, donde ingresó en la Unidad de Vigilancia Intensiva y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

