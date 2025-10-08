El PSOE exige: bus al Mercado y frenar el «caos» de la reordenación del tráfico El Grupo Municipal acusa al PP de «improvisar» y encarecer el servicio de autobuses

Belén Hernández Salamanca Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:29 Comenta Compartir

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca llevará al próximo pleno una moción para que los autobuses urbanos vuelvan a circular y realizar paradas en el entorno de la plaza del Mercado, junto a la Plaza Mayor. La propuesta, defendida por el portavoz José Luis Mateos y la edil Elvira Sánchez, pretende «recuperar la conexión directa del transporte público con el corazón de la ciudad», una medida que —según el PSOE— beneficiaría al comercio local y a las personas mayores de los barrios que acuden al Mercado Central.

Mateos denunció que el equipo de Gobierno del PP «lleva años negándose» a restablecer estas paradas pese a que «ya no hay excusas» al contar la ciudad con una flota de autobuses eléctricos. «Esto no solo mejora la accesibilidad, sino que revitaliza el mercado y reduce el coste del servicio», defendió el portavoz.

Los socialistas aprovecharon para cargar contra la nueva reordenación del tráfico anunciada por el Ayuntamiento, que restringirá el paso de vehículos en la zona de San Pablo, Juan de la Fuente y Arroyo de Santo Domingo. Mateos advirtió de que el cambio «trasladará el tráfico al paseo de Canalejas, donde hay tres colegios, sin que existan estudios que avalen su impacto».

El PSOE también alertó del impacto económico de la medida: «Cada kilómetro adicional recorrido por los autobuses cuesta al Ayuntamiento cuatro euros. El nuevo trazado aumentará unos 500 metros por viaje, lo que supondrá miles de euros al año en sobrecoste», apuntó Mateos, quien insinuó que «la empresa concesionaria será la única beneficiada».

Sánchez, por su parte, vinculó la propuesta socialista con «una apuesta real por la accesibilidad y el comercio local». «Menos propaganda y más coherencia: que el autobús llegue hasta el mercado y facilite la vida de los salmantinos», reclamó.