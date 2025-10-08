Nueva convocatoria de las ayudas de alquiler de la Junta para este mes La directora general de Vivienda, María Pardo, anuncia que se publicará en octubre y señala que ya hay 135 jóvenes de Salamanca que se han beneficiado el programa de avales para hipotecas

En el Foro GACETA de la Vivienda, celebrado este miércoles y que se ha centrado en los «Desafíos y oportunidades de la vivienda de Salamanca», la directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Castilla y León, María Pardo Álvarez, ha destacado que la política de vivienda de la Junta tiene dos objetivos fundamentales: «el incremento de la oferta de vivienda protegida para solventar el principal problema que se está dando hoy en día que es el acceso a una vivienda, y también ayudas a la demanda». «Nosotros trabajamos en esos dos bloques, porque entendemos que existe un mandato para los poderes públicos, que es lograr que las personas con dificultades puedan acceder a una vivienda digna y adecuada», ha apuntado antes de iniciarse el encuentro, en el que también ha intervenido el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo.

En el caso de Salamanca, ha señalado que el Gobierno regional trabaja en la promoción, en la compra y en la rehabilitación, que son las tres formas más importantes de incrementar ese parque público. «En total, para esta legislatura vamos a incrementar el parque en más de 300 viviendas, tanto para alquiler asequible como para compra», ha precisado.

«En el caso del alquiler, Castilla y León es una comunidad autónoma que ayuda a todas las personas que tienen salarios bajos a poder pagar su alquiler cuando solicitan la ayuda de la Junta de Castilla y León. El año pasado fueron más de 21.000 personas beneficiadas y más de 50 millones dedicados a esta política, que este mes precisamente volvemos a convocar estas ayudas y hacemos ese llamamiento a la población de tranquilidad», ha anunciado

Se ha referido a que a los jóvenes que compran una vivienda promovida por la Junta de Castilla y León, la administración autonómica le abona el 20% del precio de adquisición. «Y cuando van al mercado libre hemos puesto en marcha una línea de avales que permite también a esos jóvenes comprar una vivienda. En el caso de Salamanca llevamos ya 135 hipotecas firmadas gracias a un convenio firmado con 12 entidades financieras de las 1.300 que se han firmado ya en Castilla y León», ha señalado la directora general.