María Pardo, junto a Carlos García Carbayo, en el Foro GACETA de la Vivienda.

María Pardo, junto a Carlos García Carbayo, en el Foro GACETA de la Vivienda. ALMEIDA

La Junta ultima un seguro antiokupa para fomentar el alquiler de vivienda

La directora de Vivienda de la Junta, María Pardo, ofrece, frente al «fracaso» del sistema de zonas tensionadas, una fórmula que acabe con el miedo que expulsa pisos del mercado

Carlos Rincón

Miércoles, 8 de octubre 2025, 18:09

Una de las principales preocupaciones del propietario a la hora de alquilar es que el inquilino no le pague. Y en ocasiones se convierte en el motivo clave para que muchas viviendas desaparezcan de este mercado y se destinen a otros como el turístico. Ante ello, la Junta de Castilla y León trabaja en el diseño de un seguro que garantice a los dueños no solo que no van a dejar de cobrar la renta mensual, sino que, cuando le devuelvan el inmueble estará en las mismas condiciones en las que él lo dejó. Así, lo ha anunciado este miércoles la directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Castilla y León, María Pardo, en el Foro GACETA de la Vivienda.

En el encuentro centrado en los «Desafíos y oportunidades de la vivienda en Salamanca», ha explicado que, en el marco de la promoción del alquiler que contempla la Ley de Vivienda de la Comunidad, la administración autonómica «está en condiciones de poner en marcha una línea en la que se le asegura al propietario el pago del alquiler siempre y cuando la vivienda se encuentre en unas determinadas condiciones y cuando el alquiler tenga unos determinados límites». Podrían beneficiarse de esta protección quienes fijen rentas dentro de los límites de alquiler fijados para las viviendas de protección oficial. Antes es necesario actualizar la normativa actual ya que ahora solo permitiría que se beneficiasen quienes tienen alquileres un 20 % más bajos que el máximo fijado para las VPO.

Pese a las numerosas solicitudes que reciben en ese sentido, Pardo se niega en rotundo a declarar zonas tensionadas en Castilla y León. Tras rechazar la política intervencionista por la que apuesta el Gobierno de Pedro Sánchez, la directora general ha incidido en que «la realidad empírica nos demuestra que esa medida solo ha servido para reducir la oferta, incrementar los precios y para la huida a otros mercados más seguros como el alquiler turístico». Ha justificado sus palabras refiriéndose a las experiencias de Barcelona, Lisboa o París, que demuestran que esa limitación de los alquileres ha resultado ser «un absoluto fracaso».

Ante la subida de precios de se ha producido, ha defendido que la Junta ha conseguido «contenerlos con unas políticas como son, por ejemplo, las ayudas al alquiler». «Frente al control de los precios de mercado, lo que nosotros hacemos es ayudar al propietario para que sepa que hay una garantía de pago. Así se está conteniendo a través del incentivo y no de la prohibición», ha añadido. En esa línea, Pardo ha anunciado que este mes de octubre la Junta abrirá la nueva convocatoria de las ayudas al alquiler. «En estos momentos son las más queridas y las más demandadas en Castilla y León», ha recalcado tras señalar que «el año pasado fueron más de 21.000 personas las beneficiadas y más de 50 millones los dedicados a esta política».

Por lo que se refiere a los programas para facilitar la adquisición de vivienda, la directora general ha insistido en que la Junta también ayuda a los jóvenes que quieren comprar una casa. Si se trata de un inmueble promovido por la propia Junta de Castilla y León le abona el 20 % del precio de adquisición. «Y cuando van al mercado libre, hemos puesto en marcha una línea de avales que permite también a esos jóvenes comprar una vivienda. En el caso de Salamanca, llevamos ya 135 hipotecas firmadas», ha explicado refiriéndose al programa que permite obtener a los menores de 36 años hipotecas que cubran el 97,5 % del precio de compraventa del inmueble.

Respecto a la promoción de nuevas viviendas en Salamanca, ha destacado que el Gobierno regional, para esta legislatura, va «a incrementar el parque en más de 300 viviendas, tanto para alquiler asequible como para compra».

