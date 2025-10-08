¿Sabes cuántos matadores de toros ha dado la Escuela taurina de Salamanca? La orla con todos ya está en el Museo taurino
El diputado Jesús María Ortiz y el director de la Escuela, José Ignacio Sánchez, han hecho entrega de este documento a Carmen Seguín en el centro taurino de la ciudad
Salamanca
Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:59
El diputadoJesús María Ortiz, responsable del Área de Tauromaquia de la Diputación de Salamanca, y José Ignacio Sánchez, como director de la Escuela Taurina del organismo provincial, han hecho entrega al Museo taurino de la ciudad de una orla en la que aparecen todos los alumnos que llegaron a cumplir el sueño de convertirse en matadores de toros y que en su día pasaron por este centro de formación de toreros en el año en el que se cumplen cuatro décadas de la fundación de la Escuela. Desde Joselito Muñoz, que fue el primero en 1988 hasta el riojano Fabio Jiménez que ha sido el último el pasado 15 de agosto. Precisamente, esta orla se hizo este verano con motivo de la exposición que tuvo lugar el pasado mes de septiembre en el Casino de Salamanca a razón de esta efeméride con objetos y recuerdos históricos de la propia Escuela y sus grandes protagonistas.
Carmen Seguín, concejal de Festejos y Tradiciones del Ayuntamiento de Salamanca, fue la encargada de recibir la orla esta mañana en el propio Museo taurino, pasando a formar parte del legado del centro cultural e histórico taurino más importante de la ciudad, que lo expondrá para disfrute de los aficionados en el rincón que aquí tiene la Escuela de Tauromaquia de Salamanca.
Esta es la lista de los matadores de toros que ha dado la Escuela taurina de Salamanca en sus 40 años de historia:
1. JOSELITO MUÑOZ. Peñaranda (Salamanca), 27-08-1988
2. JOSÉ LUIS RAMOS. Salamanca, 14-09-1988
3. JULIO NORTE. Íscar (Valladolid), 05-08-1989
4. JOSÉ RUBÉN. Vitigudino (Salamanca), 16-08-1992
5. ANDRÉS SÁNCHEZ. Salamanca, 11-09-1993
6. JOSÉ IGNACIO SÁNCHEZ. Santander, 29-07-1994
7. DIEGO GONZÁLEZ. Bogotá (Colombia), 11-12-1994
8. PEPE LUIS GALLEGO. Fuentesaúco (Zamora), 08-07-1996
9. JULIÁN GUERRA. Salamanca, 21-09-1996
10. PORRITAS DE GUIJUELO. Guijuelo (Salamanca), 15-08-1997
11. JOSÉ RAMÓN MARTÍN. Fuentesaúco (Zamora), 05-07-1998
12. ANTONIO MARTÍN. Tudela (Valladolid), 16-08-1998
13. LÓPEZ CHAVES. Salamanca, 15-09-1998
14. JUAN DIEGO. Salamanca, 15-09-1999
15. ÁLVARO DE LA CALLE. Ávila, 15-10-1999
16. JOSÉ LUIS BARRERO. Guijuelo (Salamanca), 19-08-2000
17. JAVIER CASTAÑO. San Sebastián, 01-04-2001
18. LEANDRO MARCOS. Valladolid, 13-05-2002
19. JAVIER VALVERDE. Salamanca, 12-06-2002
20. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ. Babilafuente (Salamanca), 16-08-2002
21. SALVADOR RUANO. Babilafuente (Salamanca), 15-08-2003
22. EDUARDO GALLO. San Sebastián, 09-08-2004
23. ROBERTO CARLOS. Valladolid, 13-05-2005
24. JUAN ANDRÉS GONZÁLEZ. San Clemente (Cuenca), 04-06-2006
25. RAÚL CUADRADO. Barcelona, 25-06-2006
26. FRANCISCO JAVIER. Salamanca, 09-09-2007
27. RICARDO RIVERA. Guadalajara (México), 11-11-2007
28. IKER COBO. Peñaranda (Salamanca), 11-04-2009
29. ROMÁN PÉREZ. Arles (Francia), 13-09-2009
30. JUAN ANTONIO SIRO. Salamanca, 18-09-2009
31. JUAN DEL ÁLAMO. Santander, 25-07-2011
32. DAMIÁN CASTAÑO. Gijón, 14-08-2012
33. DIEGO RAMOS. Higuera la Real (Badajoz), 15-09-2012
34. ALBERTO DURÁN. Zamora, 29-06-2013
35. DANIEL MARTÍN. El Burgo de Osma (Soria), 17-08-2013
36. ALEJANDRO MARCOS. Santander, 25-07-2017
37. RAPHAËL RAUCOULE 'EL RAFI'. Arles (Francia), 06-06-2021
38. MANUEL DIOSLEGUARDE. Santander, 23-07-2022
39. ANTONIO GRANDE. Alba de Tormes, 15-10-2022
40. ALEJANDRO MORA. Bayona (Francia), 03-09-2023
41. SERGIO RODRÍGUEZ. Ávila, 27-04-2024
42. ISMAEL MARTÍN. Burgos, 29-06-2024
43. JAROCHO. Palencia, 29-08-2024
44. MARIO NAVAS. Valladolid, 05-09-2024
45. EL ROQUE. Santa Cruz de Mudela, 08-09-2024
46. JAVIER BLANCO. Moralzarzal (Madrid), 05-04-2025
47. MARCO PÉREZ. Arles (Francia), 06-06-2025
48. FABIO JIMÉNEZ. Alfaro (La Rioja), 15-08-2025