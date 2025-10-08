¿Sabes cuántos matadores de toros ha dado la Escuela taurina de Salamanca? La orla con todos ya está en el Museo taurino El diputado Jesús María Ortiz y el director de la Escuela, José Ignacio Sánchez, han hecho entrega de este documento a Carmen Seguín en el centro taurino de la ciudad

El diputadoJesús María Ortiz, responsable del Área de Tauromaquia de la Diputación de Salamanca, y José Ignacio Sánchez, como director de la Escuela Taurina del organismo provincial, han hecho entrega al Museo taurino de la ciudad de una orla en la que aparecen todos los alumnos que llegaron a cumplir el sueño de convertirse en matadores de toros y que en su día pasaron por este centro de formación de toreros en el año en el que se cumplen cuatro décadas de la fundación de la Escuela. Desde Joselito Muñoz, que fue el primero en 1988 hasta el riojano Fabio Jiménez que ha sido el último el pasado 15 de agosto. Precisamente, esta orla se hizo este verano con motivo de la exposición que tuvo lugar el pasado mes de septiembre en el Casino de Salamanca a razón de esta efeméride con objetos y recuerdos históricos de la propia Escuela y sus grandes protagonistas.

Carmen Seguín, concejal de Festejos y Tradiciones del Ayuntamiento de Salamanca, fue la encargada de recibir la orla esta mañana en el propio Museo taurino, pasando a formar parte del legado del centro cultural e histórico taurino más importante de la ciudad, que lo expondrá para disfrute de los aficionados en el rincón que aquí tiene la Escuela de Tauromaquia de Salamanca.

Ampliar José Ignacio Sánchez, Jesús María Ortiz, Carmen Seguín y Pablo del Castillo, en el Museo taurino.

Esta es la lista de los matadores de toros que ha dado la Escuela taurina de Salamanca en sus 40 años de historia:

1. JOSELITO MUÑOZ. Peñaranda (Salamanca), 27-08-1988

2. JOSÉ LUIS RAMOS. Salamanca, 14-09-1988

3. JULIO NORTE. Íscar (Valladolid), 05-08-1989

4. JOSÉ RUBÉN. Vitigudino (Salamanca), 16-08-1992

5. ANDRÉS SÁNCHEZ. Salamanca, 11-09-1993

6. JOSÉ IGNACIO SÁNCHEZ. Santander, 29-07-1994

7. DIEGO GONZÁLEZ. Bogotá (Colombia), 11-12-1994

8. PEPE LUIS GALLEGO. Fuentesaúco (Zamora), 08-07-1996

9. JULIÁN GUERRA. Salamanca, 21-09-1996

10. PORRITAS DE GUIJUELO. Guijuelo (Salamanca), 15-08-1997

11. JOSÉ RAMÓN MARTÍN. Fuentesaúco (Zamora), 05-07-1998

12. ANTONIO MARTÍN. Tudela (Valladolid), 16-08-1998

13. LÓPEZ CHAVES. Salamanca, 15-09-1998

14. JUAN DIEGO. Salamanca, 15-09-1999

15. ÁLVARO DE LA CALLE. Ávila, 15-10-1999

16. JOSÉ LUIS BARRERO. Guijuelo (Salamanca), 19-08-2000

17. JAVIER CASTAÑO. San Sebastián, 01-04-2001

18. LEANDRO MARCOS. Valladolid, 13-05-2002

19. JAVIER VALVERDE. Salamanca, 12-06-2002

20. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ. Babilafuente (Salamanca), 16-08-2002

21. SALVADOR RUANO. Babilafuente (Salamanca), 15-08-2003

22. EDUARDO GALLO. San Sebastián, 09-08-2004

23. ROBERTO CARLOS. Valladolid, 13-05-2005

24. JUAN ANDRÉS GONZÁLEZ. San Clemente (Cuenca), 04-06-2006

25. RAÚL CUADRADO. Barcelona, 25-06-2006

26. FRANCISCO JAVIER. Salamanca, 09-09-2007

27. RICARDO RIVERA. Guadalajara (México), 11-11-2007

28. IKER COBO. Peñaranda (Salamanca), 11-04-2009

29. ROMÁN PÉREZ. Arles (Francia), 13-09-2009

30. JUAN ANTONIO SIRO. Salamanca, 18-09-2009

31. JUAN DEL ÁLAMO. Santander, 25-07-2011

32. DAMIÁN CASTAÑO. Gijón, 14-08-2012

33. DIEGO RAMOS. Higuera la Real (Badajoz), 15-09-2012

34. ALBERTO DURÁN. Zamora, 29-06-2013

35. DANIEL MARTÍN. El Burgo de Osma (Soria), 17-08-2013

36. ALEJANDRO MARCOS. Santander, 25-07-2017

37. RAPHAËL RAUCOULE 'EL RAFI'. Arles (Francia), 06-06-2021

38. MANUEL DIOSLEGUARDE. Santander, 23-07-2022

39. ANTONIO GRANDE. Alba de Tormes, 15-10-2022

40. ALEJANDRO MORA. Bayona (Francia), 03-09-2023

41. SERGIO RODRÍGUEZ. Ávila, 27-04-2024

42. ISMAEL MARTÍN. Burgos, 29-06-2024

43. JAROCHO. Palencia, 29-08-2024

44. MARIO NAVAS. Valladolid, 05-09-2024

45. EL ROQUE. Santa Cruz de Mudela, 08-09-2024

46. JAVIER BLANCO. Moralzarzal (Madrid), 05-04-2025

47. MARCO PÉREZ. Arles (Francia), 06-06-2025

48. FABIO JIMÉNEZ. Alfaro (La Rioja), 15-08-2025