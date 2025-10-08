La Guardia Civil alerta del grave riesgo de colocar objetos en las carreteras tras investigar a una persona que provocó un siniestro con un motorista herido El obstáculo, colocado en el camino público, provocó la caída de una motocicleta, resultando herido su conductor y registrándose daños materiales en el vehículo

La Gaceta Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:16 | Actualizado 12:25h.

El pasado 24 de agosto de 2025, en un camino público sin asfaltar de la localidad de Anaya de Alba, se produjo un siniestro vial cuando una motocicleta colisionó contra un pastor eléctrico que había sido colocado de forma transversal en la vía. Como consecuencia del impacto, el conductor resultó herido y la motocicleta sufrió daños materiales de consideración.

Ante la gravedad de los hechos y la peligrosidad que supone la colocación intencionada de obstáculos en las vías públicas, el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico de la Guardia Civil inició una minuciosa investigación para esclarecer lo sucedido. Fruto de las gestiones realizadas, se consiguió identificar e investigar a una persona como presunta autora de un delito contra la seguridad vial tipificado en el artículo 385 del Código Penal.

La colocación de objetos que obstaculicen la circulación en caminos y carreteras constituye un grave riesgo para la seguridad vial, al generar un peligro concreto y directo para los usuarios. En este caso, la conducta investigada derivó en un siniestro con daños personales y materiales, lo que pone de relieve la extrema peligrosidad de este tipo de acciones.

Las conductas dolosas, como la colocación de obstáculos en la vía, incrementan de forma exponencial la posibilidad de provocar un siniestro vial, poniendo en riesgo la vida de los usuarios de las vías públicas. Además, quienes las llevan a cabo deben ser conscientes de que, más allá de las consecuencias ocasionadas, se enfrentan a una pena de prisión de seis meses a dos años y a una multa de doce a veinticuatro meses, tal y como establece el artículo 385 del Código Penal.