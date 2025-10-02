Investigado un vecino por colocar un cable y provocar lesiones en el cuello a un motorista en Anaya de Alba El hombre habría colocado de manera transversal la trampa que provocó el siniestro vial en un camino de la localidad

La moto de campo accidentada junto al cable en un camino en Anaya de Alba.

La Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Salamanca ha investigado a un residente en la provincia como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por crear un grave riesgo para la circulación que derivó en un accidente.

Según fuentes del Instituto Armado, los hechos tuvieron lugar el pasado domingo 24 de agosto en un camino público del término municipal de Anaya de Alba. El investigado habría colocado de manera transversal el cable de un pastor eléctrico, lo que ocasionó que un motorista que transitaba por la vía impactara contra él y sufriera un siniestro vial.

El conductor de la moto de campo resultó con heridas de carácter leve en el cuello como consecuencia directa de la colisión con el cable. La Guardia Civil recuerda que este tipo de conductas no solo son ilícitas, sino que generan un importante peligro para la vida y la integridad de las personas que circulan por caminos y vías públicas.

La investigación ha sido trasladada a la autoridad judicial competente.