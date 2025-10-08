Fallece en Mogarraz el filólogo salmantino Pedro García Domínguez, referente del buen uso del español Salamanca despide a un erudito comprometido con el rigor lingüístico

La Gaceta Salamanca Miércoles, 8 de octubre 2025, 19:37

El filólogo Pedro García Domínguez (Salamanca, 1942) ha fallecido a los 83 años en Mogarraz, la localidad serrana en la que residía desde su jubilación, tras una vida dedicada al estudio y la enseñanza del lenguaje. Su trayectoria profesional estuvo estrechamente vinculada a la Agencia Efe, donde trabajó como corrector de estilo entre 1980 y 1998 y fue coautor del Manual de Español Urgente, una obra de referencia para periodistas y escritores que marcó varias generaciones.

Según informa la Agencia EFE, García Domínguez cursó Filología Moderna en la Universidad Complutense de Madrid y posteriormente se doctoró en la Universidad de la Sorbona de París. Su sólida formación internacional le llevó a ser becario Fulbright en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y a ampliar estudios en las universidades de Colchester (Inglaterra) y Lund (Suecia).

Dotado de una vasta cultura y reconocido como uno de los pocos especialistas españoles en Literatura Provenzal, dedicó buena parte de su investigación a la figura de Leonor de Aquitania. Desarrolló una amplia carrera académica como profesor de Lingüística Aplicada en la New York University, de Lengua y Cultura españolas en la Syracuse University y de Lingüística en la Complutense de Madrid.

Además de su labor docente y su paso por la Agencia Efe, fue subdirector de Ediciones de Cultura Hispánica en el Instituto de Cooperación Iberoamericana y miembro fundador de la Federación Internacional para la Defensa de las Lenguas Románicas (Fitro). Pertenecía también a asociaciones como la Modern Language Association (MLA) y la Linguistic Society of America (LSA).

Entre sus publicaciones destacan España contemporánea, lengua y cultura, La Celestina ¿bruja o boticaria?, La Vía Sancti Jacobi occitana en la alta Edad Media o Presencia occitana en la Castilla de Berceo. Fue asimismo guionista de la serie de TVE «La pintura flamenca en el Museo del Prado».

Con su fallecimiento, Salamanca despide a un erudito comprometido con el rigor lingüístico y con la difusión internacional de la lengua y la cultura españolas.

Temas

Mogarraz

Salamanca