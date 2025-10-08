Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de las calles de Mogarraz.

Fallece en Mogarraz el filólogo salmantino Pedro García Domínguez, referente del buen uso del español

Salamanca despide a un erudito comprometido con el rigor lingüístico

La Gaceta

Salamanca

Miércoles, 8 de octubre 2025, 19:37

Comenta

El filólogo Pedro García Domínguez (Salamanca, 1942) ha fallecido a los 83 años en Mogarraz, la localidad serrana en la que residía desde su jubilación, tras una vida dedicada al estudio y la enseñanza del lenguaje. Su trayectoria profesional estuvo estrechamente vinculada a la Agencia Efe, donde trabajó como corrector de estilo entre 1980 y 1998 y fue coautor del Manual de Español Urgente, una obra de referencia para periodistas y escritores que marcó varias generaciones.

Según informa la Agencia EFE, García Domínguez cursó Filología Moderna en la Universidad Complutense de Madrid y posteriormente se doctoró en la Universidad de la Sorbona de París. Su sólida formación internacional le llevó a ser becario Fulbright en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y a ampliar estudios en las universidades de Colchester (Inglaterra) y Lund (Suecia).

Dotado de una vasta cultura y reconocido como uno de los pocos especialistas españoles en Literatura Provenzal, dedicó buena parte de su investigación a la figura de Leonor de Aquitania. Desarrolló una amplia carrera académica como profesor de Lingüística Aplicada en la New York University, de Lengua y Cultura españolas en la Syracuse University y de Lingüística en la Complutense de Madrid.

Además de su labor docente y su paso por la Agencia Efe, fue subdirector de Ediciones de Cultura Hispánica en el Instituto de Cooperación Iberoamericana y miembro fundador de la Federación Internacional para la Defensa de las Lenguas Románicas (Fitro). Pertenecía también a asociaciones como la Modern Language Association (MLA) y la Linguistic Society of America (LSA).

Entre sus publicaciones destacan España contemporánea, lengua y cultura, La Celestina ¿bruja o boticaria?, La Vía Sancti Jacobi occitana en la alta Edad Media o Presencia occitana en la Castilla de Berceo. Fue asimismo guionista de la serie de TVE «La pintura flamenca en el Museo del Prado».

Con su fallecimiento, Salamanca despide a un erudito comprometido con el rigor lingüístico y con la difusión internacional de la lengua y la cultura españolas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un varón y un caballo, rescatados de un vehículo en La Fuente de San Esteban
  2. 2 Mercadona confirma el cierre de todas sus tiendas para estos dos días
  3. 3 Adiós a uno de los elementos decorativos del centro más queridos por los turistas
  4. 4 La nueva señal de la DGT que puede costarte 200 euros y cuatro puntos del carnet
  5. 5 Las cabañuelas y su refrán advierten de lo que viene en los próximos días: «Si mucha agua en octubre ves...»
  6. 6 Dos provincias de Castilla y León bajo aviso amarillo por lluvias intensas
  7. 7 El segundo rastro, sin hueco en la normativa
  8. 8 «Me gustaría representar a mi pueblo desde las instituciones, ser concejal de Salamanca»
  9. 9 Bahía de Berenguela: un nuevo concepto residencial en Salamanca
  10. 10 El histórico rincón de Castilla y León donde se casará la hija de Antonio Banderas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Fallece en Mogarraz el filólogo salmantino Pedro García Domínguez, referente del buen uso del español

Fallece en Mogarraz el filólogo salmantino Pedro García Domínguez, referente del buen uso del español