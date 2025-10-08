Manos a la obra con el sistema eléctrico del Helmántico antes de la revisión definitiva El club confía en que con su puesta a punto (faltaba un generador) dará por concluida las labores de adecuación del recinto para su reapertura. Durante la mañana de este miércoles se han llevado trabajos verticales en las cubiertas del estadio

Iván Ramajo Salamanca Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:05

«¡Con muchas ganas de volver a casa!», la confianza en que el encuentro de este sábado entre el Salamanca UDS y la SD Sarriana se acabe disputando en el estadio Helmántico crece por momentos en el seno del club de la carretera de Zamora. Y eso, que los trabajos de adecuación no están rematados del todo, con la previsión, eso sí, de que quede todo listo para la revisión técnica definitiva anunciada por el club de este mismo jueves.

En este sentido, en la mañana de este miércoles profesionales de trabajos verticales han llevado a cabo diferentes tareas sobre las cubiertas del estadio Helmántico, todas ellas relacionadas con el cuadro eléctrico. Que ha sido la última tarea en abordar a la espera de que llegara el generador que completara el cuadro eléctrico del recinto de la carretera de Zamora.

Además, se han llevado a cabo labores de limpieza tanto en el interior del estadio como en los exteriores; donde el club ha empleado una mini pala retroexcavadora para recoger los restos esparcidos por el cinturón de acceso al estadio entre Preferencia y Fondo Sur.

Dentro de las novedades principales, al margen del cambio de los soportes publicitarios; y la anunciada renovación de la jaula, que tan solo cuenta con 8 filas de butacas, quedando reducida a la mínima expresión, cabe destacar que los banquillos recuperan su opacidad con la publicidad del patrocinador principal del estado, Panelais.