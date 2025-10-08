Novedad sustancial para la construcción de segundo acceso al estadio Reina Sofía La Comisión de Contratación del Consistorio da por finalizado el proceso burocrático y desde este miércoles ya tiene propuesta de adjudicación de las obras, que tendrán un plazo de ejecución de 5 meses a partir de la firma

Buenas noticias para la modernización del estadio Reina Sofía. El farragoso proceso burocrático para la construcción del segundo acceso al recinto del barrio de La Vega, el previsto a través del número 2 de la avenida Carlos I, ha llegado a su fin.

En la mediodía de este miércoles, la Comisión de Contratación del Ayuntamiento de Salamanca ha propuesto para adjudicación a la empresa Obras Civiles de Castilla y León —una de las cuatro que presentaron proyecto— para ejecutar estas labores, y que cuenta con un plazo de ejecución de cinco meses.

De este modo, el denso proceso para su construcción está a tan solo tres pasos de completarse. Ahora solo queda que la Mesa de Contratación de el visto bueno a la propuesta, que se de la firma entre las partes (Consistorio y empresa adjudicataria) y ya el inicio de las obras. No será hasta el segundo de estos tres pasos, eso sí, cuando comience la cuenta atrás de los cinco meses previstos para la ejecución del acceso.

La propuesta de adjudicación, tras el análisis de los proyectos, se ha establecido en 424.793,39 €(a lo que hay que sumar el 21% IVA), lo que supone una rebaja del 2,08 % sobre el precio estipulado de partida.

Cabe recordar que el nuevo vial de acceso al Reina Sofía tendrá una longitud de 302 metros y una anchura de 20, aunque en esta primera fase solo se ejecutará la mitad derecha. Contará con un carril de calzada, carril bici y acera, además de disponer de todos los servicios urbanos, como iluminación y arbolado. En la segunda fase de este Plan Director se completará el vial y se construirá el aparcamiento, con unas 300 plazas disponibles.

En estas obras se realizarán trabajos para igualar los rasantes y hacer accesible la zona tanto para el paso peatonal como para vehículos. Ese nuevo acceso hacia la zona de vestuarios podrá ser utilizado por ambulancias, jugadores, entrenadores y autobuses en caso de ser necesario durante partidos con gran afluencia de espectadores.

Además, al urbanizar el suelo en dicha zona, se podrán instalar allí las casetas de los bares, los servicios y la sala de prensa. De esta manera, se liberaría el espacio en las esquinas de ese lado del campo, que quedaría disponible para posibles futuras ampliaciones de la grada o para colocar gradas supletorias.