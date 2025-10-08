Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Exterior de la Casa Consistorial de Saldeana D. S.

El alcalde de Saldeana presenta su dimisión y renuncia al acta «para evitar males mayores»

Pedro Martín denuncia «la hostilidad e impunidad» tras la agresión sufrida en abril

D. Sánchez

Saldeana

Miércoles, 8 de octubre 2025, 14:13

Después de dos años y medio al frente del Consistorio de Saldeana, Pedro Martín ha presentado su dimisión como alcalde y su renuncia al acta de concejal del Ayuntamiento. Una decisión que viene tomada tras «el hostigamiento e impunidad» tras recibir durante estos meses anónimos con amenazas y sufrir un intento de agresión por parte de un vecino en el pasado mes de abril.

Precisamente, este hecho ha sido la gota que ha colmado el vaso ya que finalmente será juzgado como un delito leve: «Atacar a un alcalde con un horcón, porque se solicita a una persona una documentación sobre una nave que se estaba construyendo sin permiso, es un delito leve no quiero saber cómo serán los graves», lamenta Martín que asegura que aún tiene en la cabeza «lo que pasó y que gracias a su mujer no lo hizo».

Pedro Martín señala, además, que la decisión está tomada para «evitar que esto vaya a más, somos un pueblo pequeño y aquí nos vemos todos los días» y que «existe cierta inquina y provocación cada vez que me ve» lo que genera inseguridad para su persona. Martín recuerda que este hecho no ha sido aislado, ya que durante la legislatura ha realizado varias denuncias por los escritos anónimos que ha recibido en la Casa Consistorial. «En el último que llegó se me amenazaba de muerte diciendo que me iban a hacer lo mismo que se le hizo a otro alcalde que se fue de la noche a la mañana», recuerda en declaraciones a LA GACETA.

Pedro Martín lamenta que «aquí todo ha caído en saco roto, te quedas a la deriva hasta que pase algo» y que «no merece la pena vivir con esta tensión a diario». El ya ex alcalde espera ahora recuperar la tranquilidad «disfrutar de mi jubilación y retomar una vida con calma» y que no se imagina a alcaldes de municipios más grandes «en estas situaciones que se dan en estos pueblos que parece que vale todo», recalca.

Cambio de Gobierno

Con la renuncia a su acta de concejal por parte de Martín, el siguiente en la lista para entrar será Jesús Ortiz Sánchez, del PP, que junto con los ediles Jesús Miguel Hernández Prieto, Trinidad Barrientos Martín se convertirá en la formación con más representantes y se estima que tomarán el bastón de mando.

