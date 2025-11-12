Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

¿Qué ha ocurrido en Salamanca este miércoles 12 de noviembre?

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

La Gaceta

Salamanca

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:05

La transformación verde del Bretón alcanza la plaza de San Cristóbal

Los árboles y arbustos que se sembrarán serán de variedad cromática para aportar color a una zona en la que impera el granito

Así va la obra del primer ascensor urbano: «Para entonces estará terminado, seguro»

El alcalde, Carlos García Carbayo, ratifica que el elevador estará en funcionamiento antes de que acabe el año, como estaba previsto

La neumonía crece entre los jóvenes: «Ya no es un problema solo de abuelos»

Especialistas en Neumología detallan la claves de esta infección, que es especialmente grave

Un tercio de los nacidos en el extranjero que residen en Salamanca poseen la nacionalidad española

Uno de cada seis habitantes de la provincia viven solos

La borrasca 'Claudia' llega con lluvias y fuertes rachas de viento

Los chubascos se extenderán hasta el fin de semana. La Junta alerta de un episodio de intrusión de partículas de polvo

Los trabajos de la Villa Romana de Saelices avanzan a buen ritmo

Se trabaja actualmente en el aula arqueológica y, próximamente, se iniciará la recuperación del yacimiento

Carbayo, al PSOE: «Primero aprueban el basurazo y luego dicen que no se pague»

Insta a los socialistas a hablar con el alcalde de Soria, también del PSOE, «que también cobra la tasa»

La Guardia Civil recupera en diferentes pueblos de Salamanca dos coches robados

Los agentes continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos

Daniel Cuesta anunciará la Semana Santa de 2026 en un pregón que cambiará su día más tradicional

El joven jesuita pronunciará su discurso el jueves, 19 de marzo, en el Teatro Liceo, en vez de el último martes de Cuaresma

Poda de árboles en el interior del edificio del Rectorado ante el riesgo de desprendimiento

Ha sido necesario acceder con una grúa al inmueble y depositar los restos en el Patio de Escuelas

El secreto de Julio Vicente para estar entre los mejores del mundo: «Tengo un físico privilegiado»

El judoka del Club Zarza ha añadido a su lista de éxitos la medalla de bronce en el Mundial de Veteranos en París

Unionistas reedita una cifra histórica de socios: «Demuestra estabilización de la masa social»

El club ha logrado este mismo miércoles alcanzar los 5.000 carnés despachados para esta temporada

La Junta mejora la travesía de dos de sus carreteras en la localidad de Cristóbal

Ha llevado a cabo el proyecto de 'Humanización' en la SA-220, de Béjar a Ciudad Rodrigo, y en la SA-214, de Cristóbal a Guijuelo

«Sigo teniendo la misma ilusión de aquel niño que subió por primera vez a un escenario con su padre»

El cantautor y artista flamenco pop 'Angelito de Salamanca', que destaca por su voz llena de alma y por un estilo propio, actuará este viernes, día 14, en el CAEM

