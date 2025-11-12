¿Qué ha ocurrido en Salamanca este miércoles 12 de noviembre?
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
Salamanca
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:05
La transformación verde del Bretón alcanza la plaza de San Cristóbal
Los árboles y arbustos que se sembrarán serán de variedad cromática para aportar color a una zona en la que impera el granito
Así va la obra del primer ascensor urbano: «Para entonces estará terminado, seguro»
El alcalde, Carlos García Carbayo, ratifica que el elevador estará en funcionamiento antes de que acabe el año, como estaba previsto
La neumonía crece entre los jóvenes: «Ya no es un problema solo de abuelos»
Especialistas en Neumología detallan la claves de esta infección, que es especialmente grave
Un tercio de los nacidos en el extranjero que residen en Salamanca poseen la nacionalidad española
Uno de cada seis habitantes de la provincia viven solos
La borrasca 'Claudia' llega con lluvias y fuertes rachas de viento
Los chubascos se extenderán hasta el fin de semana. La Junta alerta de un episodio de intrusión de partículas de polvo
Los trabajos de la Villa Romana de Saelices avanzan a buen ritmo
Se trabaja actualmente en el aula arqueológica y, próximamente, se iniciará la recuperación del yacimiento
Carbayo, al PSOE: «Primero aprueban el basurazo y luego dicen que no se pague»
Insta a los socialistas a hablar con el alcalde de Soria, también del PSOE, «que también cobra la tasa»
La Guardia Civil recupera en diferentes pueblos de Salamanca dos coches robados
Los agentes continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos
Daniel Cuesta anunciará la Semana Santa de 2026 en un pregón que cambiará su día más tradicional
El joven jesuita pronunciará su discurso el jueves, 19 de marzo, en el Teatro Liceo, en vez de el último martes de Cuaresma
Poda de árboles en el interior del edificio del Rectorado ante el riesgo de desprendimiento
Ha sido necesario acceder con una grúa al inmueble y depositar los restos en el Patio de Escuelas
El secreto de Julio Vicente para estar entre los mejores del mundo: «Tengo un físico privilegiado»
El judoka del Club Zarza ha añadido a su lista de éxitos la medalla de bronce en el Mundial de Veteranos en París
Unionistas reedita una cifra histórica de socios: «Demuestra estabilización de la masa social»
El club ha logrado este mismo miércoles alcanzar los 5.000 carnés despachados para esta temporada
La Junta mejora la travesía de dos de sus carreteras en la localidad de Cristóbal
Ha llevado a cabo el proyecto de 'Humanización' en la SA-220, de Béjar a Ciudad Rodrigo, y en la SA-214, de Cristóbal a Guijuelo
«Sigo teniendo la misma ilusión de aquel niño que subió por primera vez a un escenario con su padre»
El cantautor y artista flamenco pop 'Angelito de Salamanca', que destaca por su voz llena de alma y por un estilo propio, actuará este viernes, día 14, en el CAEM