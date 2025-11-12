«Sigo teniendo la misma ilusión de aquel niño que subió por primera vez a un escenario con su padre»

Celia Luis Salamanca Miércoles, 12 de noviembre 2025, 17:31 Comenta Compartir

Flamenco, alma y verdad definen a este músico que lleva su tierra por bandera. Ángel del Pino Escudero, conocido artísticamente como 'Angelito de Salamanca', actuará este viernes, 14 de noviembre, en la Sala B del CAEM.

Para quien aún no le conozca, ¿quién es 'Angelito de Salamanca'?

—Soy un chico de 36 años enamorado de la música desde pequeño. Mi vida gira alrededor de ella. Me inspiro en lo que vivo, en lo que me cuentan, en lo que veo por la calle. La música es mi manera de expresarme y mi forma de vida.

Su estilo mezcla el flamenco más clásico con toques de música urbana. ¿Cómo consigue ese equilibrio?

—En mi casa siempre se ha escuchado a Camarón, que para nosotros es la esencia. Ya él fue un revolucionario, cambió la forma de cantar. Luego descubrí a Los Chichos, a Las Grecas, a Ketama... De cada uno fui cogiendo cosas hasta encontrar mi propio sello. Me flipa Jero, de Los Chichos, porque era un compositor adelantado a su tiempo, y eso me ha inspirado mucho.

Habla con cariño de su padre, que también fue músico. ¿Qué le ha enseñado de esta profesión?

—Él es quien me enseñó todo lo que sé. Desde el primer acorde hasta cómo afinar una guitarra o comportarme en un escenario. Yo lo veía de pequeño y quería ser como él. Me enseñó con cariño, y ese cariño está presente en todo lo que hago.

¿Recuerda la primera vez que se subió a un escenario y sintió lo que llaman 'duende'?

—Sí, tendría siete u ocho años, en las fiestas del barrio de San Vicente. Cantaba mi padre con su grupo y me subió con ellos para cerrar el concierto, en lo que llamamos el «fin de fiesta». Estaba temblando, pero en cuanto empecé a cantar, se me pasó todo.

Sus letras hablan de lucha, amor, calle y fe. ¿De dónde nacen esas historias?

—De la vida misma. Yo no sé escribir de otra manera. Todo lo que compongo tiene verdad, está vivido o lo he sentido de cerca. A veces también escribo canciones dedicadas por encargo, algo que no hacía antes, y hay algunas que nos han dado la sorpresa, tanto a mí como a la discográfica, porque están siendo un boom.. Aunque sean temas personales, la gente se siente reflejada, porque procuramos que los estribillos lleguen a todos.

¿Hay alguna canción que guarde con un cariño especial?

—Cada tema tiene algo especial, pero me gusta mucho 'Mírame', el tema que grabé con Juan de Los Banis, son un grupo histórico del flamenco y fue un honor trabajar con ellos. Es una canción muy emocional y marcó una etapa muy bonita en mi carrera.

Este viernes actúa en su tierra. ¿Qué significa para usted subirse al escenario del CAEM?

—Es un sueño. Aunque yo trabajo mucho fuera, sobre todo en Andalucía, me hacía especial ilusión cantar aquí con mi gente y en mi ciudad. Llevo a Salamanca por bandera y tener la oportunidad de ofrecer este concierto me llena de orgullo.

¿Habrá sorpresas en el concierto?

—Sí, algunas… tocaremos unos 14 o 15 temas que cuentan muchas historias. Habrá momentos de emoción, de alegría, de baile… y seguro se subirán algunos artistas amigos. Hay cositas preparadas muy bonitas, pero eso lo descubriréis en directo.

¿Qué diferencia hay entre aquel niño que empezó y el artista que se subirá al escenario este viernes?

—La experiencia. Me he equivocado muchas veces y he aprendido de cada una. Hoy canto con más madurez, con la cabeza y el corazón en su sitio. Pero la ilusión sigue siendo la del niño que subió por primera vez a un escenario con su padre.

El flamenco vive un momento de renovación. ¿Cómo ve el panorama?

—Muy bien, hay libertad para mezclar y crear. Es verdad que a veces no se nos da el sitio que merecemos, pero hay mucho talento y compañeros trabajando de forma seria.

¿Está trabajando en nuevos proyectos o colaboraciones?

—Sí, estamos preparando nuevos temas con la discográfica y tengo posibles sorpresas con Mario King y Diego El Cigala, si Dios quiere. También planeo una colaboración con Dani de Los Yakis para principios de año.