Trabajadores en la obra del ascensor urbano este miércoles. MANUEL LAYA

Así va la obra del primer ascensor urbano: «Para entonces estará terminado, seguro»

El alcalde, Carlos García Carbayo, ratifica que el elevador estará en funcionamiento antes de que acabe el año, como estaba previsto

Belén Hernández

Salamanca

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:30

Comenta

El avance en la construcción del ascensor de la Gran Vía, el primer elevador urbano de Salamanca, es patente.

los operarios trabajan en el montaje de la armazón desde las últimas semanas. «La previsión es que esté finalizado antes del final del año», ha especificado el alcalde, Carlos García Carbayo, asegurando que para entonces «va a estar finalizado, seguro».

La estructura permitirá salvar la diferencia de altura entre la Gran Vía y la plaza del a Parra, mejorando la accesibilidad de la zona conocida como las escaleras de La Riojana.

El ascensor salvará la altura entre de 4,5 metros y mejorará la accesibilidad en este punto, clave para la conexión entre el centro de la capital y el paseo de Canalejas.

Con un presupuesto base de licitación de 287.286,34 euros, su instalación responde a una demanda histórica especialmente de los vecinos del barrio del Bretón.

El proyecto prevé la instalación de un ascensor vertical dotado de una cabina panorámica con 1,40 metros de ancho por 1,50 metros de fondo, con doble embarque a 180 grados y dos paradas, con capacidad para 9 personas y 900 kilos de peso en total.

Funcionalmente, el arranque de hormigón de la torre del ascensor en el ámbito inferior detrás del muro de granito permite construir un espacio de entrada, que mediante la inclusión de bancos incorporados en la escalinata articula el ascensor con la urbanización existente.

Tanto la torre del ascensor como la pasarela son estructuras metálicas para favorecer la visibilidad desde la calle y protegerla hacia las viviendas cercanas, de manera que su imagen no sea invasiva con el entorno.

En el diseño propuesto en la parte superior se accede a través de una pasarela que enlaza con la plaza de La Parra con una pendiente del 2 por ciento y una anchura mínima de 2,20 metros.

Al lado de la pasarela se plantean parterres vegetales escalonados, permitiendo la vista de la vegetación tanto dese la parte superior como desde la zona inferior, con especies acordes con la Estrategia de Infraestructura Verde de Salamanca, Savia, para ofrecer una mayor biodiversidad y vistosidad en la zona, de manera que se reverdece una plaza donde ahora solo hay piedra y se configura como área de descanso y encuentro.

