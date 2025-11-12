Un tercio de los nacidos en el extranjero que residen en Salamanca poseen la nacionalidad española

Carlos Rincón Salamanca Miércoles, 12 de noviembre 2025, 06:45 Comenta Compartir

La inmigración está siendo clave a la hora de frenar la sangría demográfica que vivía Salamanca. En ella reside el crecimiento poblacional que vive la provincia desde hace cinco años. Y esto está cambiando el perfil de los salmantinos, porque cada vez son más los charros con nacionalidad española que no nacieron en España sino que llegaron desde otros países buscando mejores oportunidades. La Estadística Continua de Población que este martes ha actualizado el INE muestra que un tercio de los salmantinos nacidos en el extranjero disponen ya de nacionalidad española. Es lo mismo que decir que un 8,1% de los españoles que viven hoy en la provincia son inmigrantes llegados de otros países.

En la provincia residen actualmente 36.918 personas que nacieron fuera de España. No obstante, el INE solo contabiliza 24.470 personas con nacionalidad extranjera. Esto supone que hay 12.448 personas que residen en Salamanca que, aunque proceden de otros lugares, han cumplido con las condiciones que les exigían para obtener la nacionalidad española. Son precisamente los oriundos de países hispanohablantes, así como los solicitantes de asilo, los que más facilidades tienen para convertirse en españoles de pleno derecho. De ahí, que los países desde los que más extranjeros llegan son Perú, Colombia y Venezuela.

Por otra parte, las personas que viven solas en la provincia no dejan de aumentar. Los hogares de un único individuo son ya 54.138, lo que supone 711 más que un año antes. Atendiendo a estos datos del 1 de octubre de 2025 —aún provisionales—, uno de cada seis salmantinos, un 16,5% vive solo. Gran parte de esa soledad está vinculada con la elevada población mayor que reside en la provincia. Como consecuencia de ello, Salamanca es la cuarta provincia española con el tamaño medio de los hogares más pequeños (2,19 miembros). Solo es inferior en Zamora, León y Orense.

