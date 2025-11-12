La Guardia Civil recupera en diferentes pueblos de Salamanca dos coches robados Los agentes continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos

Uno de los vehículos recuperados por la Guardia Civil.

La Gaceta Miércoles, 12 de noviembre 2025, 14:02 | Actualizado 14:48h.

La Guardias Civiles del Subsector de Tráfico de Salamanca han recuperado este miércoles dos turismos sustraídos de manera ilegal en las provincias de Salamanca y Valladolid.

El primero de ellos fue recuperado en el término municipal de San Pedro de Rozados, y el segundo en el término municipal de Parada de Rubiales.

E‍️n ambos casos, los agentes del GIAT del citado Subsector, han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos, identificar a los autores de los mismos y proceder al a devolución de los vehículos a sus propietarios originales.