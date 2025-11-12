Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Uno de los vehículos recuperados por la Guardia Civil.

La Guardia Civil recupera en diferentes pueblos de Salamanca dos coches robados

Los agentes continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos

La Gaceta

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 14:02

La Guardias Civiles del Subsector de Tráfico de Salamanca han recuperado este miércoles dos turismos sustraídos de manera ilegal en las provincias de Salamanca y Valladolid.

El primero de ellos fue recuperado en el término municipal de San Pedro de Rozados, y el segundo en el término municipal de Parada de Rubiales.

E‍️n ambos casos, los agentes del GIAT del citado Subsector, han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos, identificar a los autores de los mismos y proceder al a devolución de los vehículos a sus propietarios originales.

