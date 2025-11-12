La Guardia Civil recupera en diferentes pueblos de Salamanca dos coches robados
Los agentes continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 14:02
La Guardias Civiles del Subsector de Tráfico de Salamanca han recuperado este miércoles dos turismos sustraídos de manera ilegal en las provincias de Salamanca y Valladolid.
El primero de ellos fue recuperado en el término municipal de San Pedro de Rozados, y el segundo en el término municipal de Parada de Rubiales.
E️n ambos casos, los agentes del GIAT del citado Subsector, han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos, identificar a los autores de los mismos y proceder al a devolución de los vehículos a sus propietarios originales.