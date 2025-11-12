Carbayo al PSOE: «Primero aprueban el basurazo y luego dicen que no se pague» Insta a los socialistas a hablar con el alcalde de Soria, también del PSOE, «que también cobra la tasa»

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha respondido este miércoles al Grupo Municipal Socialista, que ha pedido a los vecinos que recurran la nueva tas de Basuras.

«Imagino que han hablado antes con el jefe del Gobierno de España, con Pedro Sánchez, porque de ahí viene la obligación que tenemos los ayuntamientos de establecer la tasa. Fue el Gobierno Socialista el que promovió el establecimiento de esta ley».

El regidor ha defendido que los socialistas primero se han olvidado de este punto y luego dicen que no se paguen las tasas que establecen los ayuntamientos porque tienen obligación de hacerlo, «porque lo dice una ley, una ley de Pedro Sánchez, el tasazo, el basurazo, como se ha llamado. La Federación Española de Municipios y Provincias ha recordado en muchas ocasiones que esta obligación viene de esa ley y ha pedido al presidente del Gobierno de España que retire esta ley».

Carbayo ha señalado que Sánchez «no ha hecho ni caso» a estas peticiones de la Federación Española de Municipios y Provincias. «Y ahora dicen los socialistas de Salamanca que se recurra o que no se pague la tasa. Nosotros estamos tranquilos, el concejal de Hacienda ha hecho su trabajo, ha acometido las diferenciaciones que sugiere la propia ley de Pedro Sánchez«.

El alcalde ha instado al Grupo Municipal Socialista que hable con el regidor de Soria y candidato socialista a presidir la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, «que tiene también una tasa de Basura».

También les ha instado a que hablen con Martínez sobre la programación cultural, que la semana pasada denunciaron que no era igualitaria en Salamanca. «Resulta que el candidato socialista a presidir la Junta solo contrata a hombres en Soria»

El primer edil ha recomendado a los socialistas que antes de pedir explicaciones en Salamanca miren antes a Soria. «En una casa piden una cosa y en su casa hacen lo contrario».