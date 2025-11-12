La transformación verde del Bretón alcanza la plaza de San Cristóbal Los árboles y arbustos que se sembrarán serán de variedad cromática para aportar color a una zona en la que impera el granito

Las obras de renaturalización continúan en el barrio de El Bretón, con el objetivo de crear un corredor verde que conecte sus cuatro plazas y suavice la imagen de esta zona de la ciudad, «colmatada de edificaciones», según ha señalado este miércoles el alcalde, Carlos García Carbayo.

Tras iniciarse el lunes los trabajos en la plaza del Bretón —donde se levantaron las losas de granito alrededor del busto del músico salmantino para generar alcorques—, este miércoles ha sido el turno de la plaza de San Cristóbal.

En este punto, las máquinas han comenzado a retirar los adoquines de granito para crear nuevas zonas de siembra.

El regidor, acompañado por la concejala de Medio Ambiente, María José Coca, ha visitado la plaza de San Cristóbal para comprobar el inicio de los trabajos con los que, además de renaturalizar el entorno, se pretende potenciar el atractivo turístico del barrio.

El proyecto contempla actuaciones en la plaza de San Román —donde ya se ejecutaron las principales intervenciones—, en la plaza de San Cristóbal, en la plaza de El Bretón y, posteriormente, en la plaza de Las Claras.

Carbayo ha detallado que la intervención se enmarca en el Plan Extraordinario de Sostenibilidad Turística, financiado con fondos europeos Next Generation, y cuenta con una inversión superior a 167.000 euros para estas cuatro actuaciones.

Además, ha destacado que el proyecto se ha desarrollado en diálogo y consenso con la Asociación de Vecinos del barrio.

«Básicamente, las actuaciones consisten en la plantación de unos 90 árboles y alrededor de mil plantas arbustivas en todo este entorno», ha explicado el alcalde. En el caso de la plaza de San Cristóbal, se mejorarán los alcorques existentes para generar un corredor verde que conecte este espacio con el ascensor urbano que se está construyendo en las escaleras de la Gran Vía.

«Ahí también habrá una zona verde estancial. En todo el entorno se instalarán bancos y cuatro fuentes bebederos. Igualmente, se crearán nuevos alcorques en las calles aledañas para conectar con la zona de Las Claras y la plaza de San Román», ha añadido el regidor.

Carbayo ha especificado que los nuevos árboles y plantas arbustivas presentarán variedad cromática, «para que tengamos color en todas las épocas del año».

El alcalde ha recordado también que el Ayuntamiento tiene pendiente la plantación de 32.000 árboles, prevista para este mes de noviembre: «Con ello nos acercaremos a los 127.000 árboles en zonas verdes municipales, sin contar los de la ribera del río, el campus universitario o las zonas privadas».

Asimismo, ha avanzado que la reforma de la plaza de Santa Cecilia, en el barrio de San José, está próxima a comenzar, mientras ya se construye la nueva plaza de Vistahermosa.

«Estamos finalizando otras obras, como la primera fase de la urbanización del barrio de La Vega, y ya trabajamos en los pliegos para la segunda y tercera, que arrancarán en 2026. Vamos a asfaltar la calle Gran Capitán y hemos derribado las naves del PERI 7, en la avenida de Salamanca, para iniciar la urbanización», ha concluido.