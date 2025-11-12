El secreto de Julio Vicente para estar entre los mejores del mundo: «Tengo un físico privilegiado» El judoka del Club Zarza ha añadido a su lista de éxitos la medalla de bronce en el Mundial de Veteranos en París

Jaime García Salamanca Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:19

Julio Vicente Ramos aumentó su palmarés colgándose la medalla de bronce en el Mundial de Judo de Veteranos, que tuvo París como escenario. Una nueva presea que se suma al oro logrado en el Campeonato de Europa de Veteranos en Letonia este mismo año y también al tercer puesto firmado en la anterior cita mundialista, que se celebró en Las Vegas. Pese a firmar un excelso año, el judoka del Club Deportivo Zarza no es un deportista que sacie rápido su hambre. «Me encuentro bien relativamente, porque estoy algo decepcionado por el resultado final en París. Aunque luego lo piensas y el hecho de estar allí ya tiene mérito, y más lograr un tercer puesto», inicia el charro.

Lo cierto es que la medalla estuvo en duda, ya que unos días antes de afrontar el Mundial de veteranos, Julio Vicente sufrió un importante percance en uno de sus últimos entrenamientos en la capital del Tormes. «Viajamos el lunes, y justo en el entrenamiento del viernes anterior, un compañero se cayó encima de mi muñeca. Ya tenía el hombro mal, y además, sufrí este contratiempo que encima era una persona con un peso de 80 kilos. En mi mente estaba que no podría acudir», recuerda.

Después de una serie de masajes durante todo el fin de semana, «un poco de ibuprofeno» y muchas precauciones en la mano, Julio Vicente decidió subirse al avión para regresar con un metal colgado en el pecho. Y así fue. «Me había preparado tanto que no podía dejar escapar la oportunidad. Pero, viendo el resultado creo que era una oportunidad clave para levantar el oro, sin embargo, por culpa de la lesión me tuve que conformar con el bronce», explica el salmantino que asegura que: «Fui prácticamente con una mano, con un brazo nada más». Aunque, las lesiones y un tercer puesto que sabe a poco no borran el brillante año de Julio Vicente, quién llegó a la cita después de firmar un oro en el Europeo de Letonia y una tercera plaza en el Mundial anterior en Las Vegas. «Son cosas que ya me quedan para toda la vida, pero debo reconocer que lo que menos gusta son los viajes. De hecho, cuando regresé de Las Vegas dije que no volvería a competir porque son horas y horas de vuelo», aseguro. Asimismo, el judoka salmantino tiene una espinita por sacarse, acudir a unos Juegos. «Japón iba a acoger un Mundial de Veteranos, pero llegó la pandemia y no se pudo celebrar. Todavía hay opciones de que se celebre, sería un gran final en un lugar como es Japón y sus lazos con el judo».

Fuera del tatami, Julio Vicente es una referencia en el Club Deportivo Zarza, «Los jóvenes me preguntan cómo me mantengo así a mis 72 años. Tengo un físico de chavales de 20-30 años», a lo que él responde con la misma premisa: «Deporte, deporte y deporte». «Ahora toca recuperarme de la lesión, pero soy una persona que dedica mucho tiempo al entrenamiento, y esa es mi receta».