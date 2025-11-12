Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de la borrasca 'Karlotta' en Salamanca. ARCHIVO

La borrasca 'Claudia' llega con lluvias y fuertes rachas de viento

Los chubascos darán comienzo el jueves, siendo más intensos ese día y extendiéndose hasta el fin de semana. La Junta alerta de un episodio de intrusión de partículas de polvo

Celia Luis

Celia Luis

Salamanca

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 06:30

Comenta

La borrasca 'Claudia' llegará a Salamanca este jueves y se mantendrá durante toda la semana, con chubascos persistentes y fuertes rachas de viento que alcanzarán los 60 km/h, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Afectará al oeste peninsular, dejando cielos cubiertos y precipitaciones en esta área, que serán especialmente intensas en Galicia, el extremo occidental del sistema Central y la cordillera Cantábrica, y que también se sentirán en las islas occidentales de Canarias.

En cuanto a las temperaturas, se esperan en la ciudad mínimas de 9 grados y máximas de 16, aproximadamente hasta el domingo, con una probabilidad de precipitación del 95% al 100%.

En Castilla y León, se espera un cielo poco nuboso, tendiendo a cubrirse en el tercio occidental, donde se prevén precipitaciones. Las temperaturas mínimas descenderán en el noroeste, con ascensos en el resto, y las máximas aumentarán de manera generalizada.

El viento soplará del sur, flojo a moderado, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en zonas de montaña y en algunas áreas de la meseta.

Asimismo, la Junta de Castilla y León ha alertado de un episodio de intrusión de partículas de polvo procedentes del norte de África, que afectará especialmente a la zona este. Esta alerta previsiblemente provocará un aumento de los niveles medidos de estas sustancias en el aire hoy, miércoles 12 de noviembre, y se prolongará durante varios días, afectando sobre todo al este de Castilla y León. Se trata de un proceso natural, sobre el que no cabe intervención humana, salvo la adopción de precauciones para minimizar la exposición a este tipo de partículas.

Es una predicción, dado que la información está disponible a través de los modelos de calidad del aire para partículas PM10 (partículas de tamaño inferior a 10 micras). La predicción indica que previsiblemente puedan alcanzarse valores superiores a 50 μg/m³ como media móvil de 24 horas, lo que determina una calidad del aire muy desfavorable.

