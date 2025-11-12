Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Árboles retirados depositados en el Patio de Escuelas. BARROSO

Poda de árboles en el interior del edificio del Rectorado ante el riesgo de desprendimiento

Ha sido necesario acceder con una grúa al inmueble y depositar los restos en el Patio de Escuelas

La Gaceta

Salamanca

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:41

Comenta

La Universidad ha tenido que retirar varias ramas de árboles de un ejemplar que se encuentra en el interior del patio del edificio del Rectorado, junto al Patio de Escuelas, debido al riesgo que existía de desprendimiento.

Para acceder al interior del inmueble, ha sido necesario utilizar una grúa de importantes dimensiones y depositar los elementos en los que había riesgo en el interior del Patio de Escuelas para posteriormente ser retirados.

Aunque ha coincidido con la llegada de la borrasca Claudia, lo cierto es que la actuación ya estaba prevista debido al mal estado que se encontraban.

