La neumonía crece entre los jóvenes: «Ya no es un problema solo de abuelos» Especialistas en Neumología detallan la claves de esta infección, que es especialmente grave

Javier Hernández Salamanca Miércoles, 12 de noviembre 2025, 06:00 Comenta Compartir

El 12 de noviembre, Día Mundial contra la Neumonía, llega con un aviso desde las consultas de Neumología: esta infección pulmonar está aumentando entre la población joven, que hasta hace poco apenas figuraba entre los grupos de riesgo.

«El enemigo ha cambiado de rostro. Hoy estamos viendo neumonías en pacientes que, hasta hace poco, creían estar fuera de peligro», explica el doctor Francisco José Roig, responsable de Neumología del Hospital HM Santísima Trinidad. El especialista advierte de que la neumonía sigue diagnosticándose de manera incorrecta. «Hace falta una prueba de imagen para verificarla. No es algo que puedas detectar solo con una auscultación o una analítica. Se necesita radiografía o escáner», aclara. Según Roig, todavía existe confusión entre neumonía, bronquitis aguda o una simple infección respiratoria. «La neumonía es una infección de las vías bajas respiratorias que afecta al tejido que rodea los bronquios. No todo lo que causa tos o fiebre es neumonía», precisa.

En la práctica clínica, los neumólogos están viendo más cuadros en personas sanas y sin patologías previas. «Vemos neumonías en adultos de 30 o 40 años sin factores de riesgo. También han cambiado los microorganismos implicados, con más casos de las llamadas neumonías atípicas, que requieren tratamientos específicos», señala Roig.

Entre las causas de este repunte cita varios factores. Por un lado, las bajas tasas de vacunación antigripal, que favorecen la aparición de complicaciones bacterianas posteriores a la gripe. «La gripe en sí no suele ser grave, pero cuando se complica con una infección bacteriana, puede derivar en una neumonía que sí se vuelve preocupante», explica. A ello se suman los hábitos y factores ambientales. «Hay mucho abuso del tabaco y del vapeo entre la gente joven, y vemos muchos casos por este motivo. También influyen el cambio climático, los incendios, la contaminación y los cambios bruscos de temperatura, que agravan los cuadros respiratorios», añade.

El especialista recuerda además que Reino Unido ha emitido una alerta sanitaria ante una temporada de gripe más intensa y temprana de lo previsto. «Cuando la gripe aumenta allí, suele hacerlo aquí poco después. Por eso haría un llamamiento a una campaña masiva de vacunación, porque la gripe puede actuar como puerta de entrada a otras infecciones más graves», advierte. Roig insiste en la importancia de la vacunación y la prevención. «Nosotros recomendamos vacunarse de la gripe desde la infancia, aunque no seas un grupo de riesgo. Es una medida básica de protección frente a complicaciones», subraya.

«Una neumonía te puede hacer daño aunque tengas 40 años. La edad no protege. Por eso hay que tomarse en serio los síntomas respiratorios y no confundirlos con un simple catarro», concluye el especialista.

Diferencias

La doctora Rosa Cordovilla, jefa del Servicio de Neumología del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA), recuerda con motivo del Día Mundial contra la Neumonía que se trata de una infección pulmonar que afecta directamente al tejido de los pulmones, inflamando los alvéolos, las pequeñas estructuras responsables del intercambio de oxígeno. «Esta inflamación provoca que los alvéolos se llenen de líquido o pus, dificultando la respiración y el intercambio de oxígeno», explica. La especialista señala que la neumonía puede estar causada por bacterias, virus, hongos o por aspiración de sustancias nocivas, y que suele presentar síntomas como fiebre alta, escalofríos, dolor torácico al respirar, tos con expectoración espesa —a veces con sangre—, dificultad para respirar y malestar general.

Cordovilla subraya la importancia de diferenciarla de otras infecciones respiratorias. «La diferencia principal entre la neumonía y otras infecciones respiratorias, como la bronquitis o la gripe, radica en la localización y en la gravedad. La bronquitis afecta a los bronquios, mientras que la neumonía compromete directamente los pulmones, concretamente los alvéolos. Por eso suele ser más grave y con mayor riesgo de complicaciones», detalla. «En el caso de la gripe, aunque puede producir síntomas similares, afecta a las vías respiratorias altas y no al tejido pulmonar, por lo que su gravedad y manejo son diferentes», explica.

Según los últimos datos, la tasa de incidencia de neumonía en España en 2025 se sitúa en torno a 0,38 casos por cada 100.000 habitantes, con unas 180 infecciones confirmadas en lo que va de año. En Castilla y León, la incidencia ronda los 0,50 casos por cada 100.000 habitantes, con una docena de casos confirmados en los primeros meses. «Estas cifras reflejan una tendencia descendente respecto a años anteriores, tras los picos registrados durante y después de la pandemia, pero la neumonía sigue siendo una infección seria que requiere tratamiento específico y, en muchos casos, hospitalización», advierte la especialista.