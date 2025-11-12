Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aficionados de Unionistas en el Fondo Oeste durante el último choque en el Reina Sofía. LAYA

Unionistas reedita una cifra histórica de socios: «Demuestra estabilización de la masa social»

El club ha logrado este mismo miércoles alcanzar los 5.000 carnés despachados para esta temporada

Iván Ramajo

Iván Ramajo

Salamanca

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:30

Comenta

Unionistas ha alcanzado por segunda vez en su historia los 5.000 socios. Según ha comunicado el conjunto presidido por Roberto Pescador, esta cifra se ha conseguido en la jornada de este miércoles: Esta cifra, para el club del Reina Sofía, significa una demostración de “estabilización y fidelización de su masa social”. Cabe destacar la alta cantidad de PRO y Colaboradores, con un total de 1.423. Por su parte, las nuevas altas ascienden a 589.

Este anuncio llega en la semana del segundo desplazamiento más masivo de la temporada, con 309 socios blanquinegros con entrada para ver el partido de El Prado.

Pese a que la cifra de socios se mantiene con respecto al curso anterior, cabe señalar que la asistencia media a los partidos locales de Unionistas se ha reducido con respecto a la temporada 2024/25. La media de asistencia al recinto del barrio de La Vega la pasada temporada fue de 3.990 por cada uno de los 19 choques de Liga, mientras que esta campaña (con 6 partidos jugados) es de 3.032.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viviendas premium de estreno a ocho minutos de la Plaza de España
  2. 2 El refrán de las cabañuelas avisa con lo que llega en los próximos días: «Por San Martino...»
  3. 3 ¿Cuántos habitantes tiene Salamanca? La mayor población en los últimos seis años y creciendo
  4. 4 Arremete contra varios locales con una piedra y acaba reducido tras una persecución a pie
  5. 5 Activado el protocolo de acoso escolar en un instituto de Peñaranda tras una agresión a una menor
  6. 6 Alivio entre las pymes salmantinas exentas de adoptar en enero la nueva facturación de Hacienda
  7. 7 La neumonía crece entre los jóvenes: «Ya no es un problema solo de abuelos»
  8. 8 Un promotor eólico denuncia que para desbloquear un parque en Salamanca tuvo que pagar 3 millones en Mónaco
  9. 9 Gallinas encerradas: montan «gimnasios» para que no se estresen
  10. 10 El primer torero salmantino que se queda sin apoderado

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Unionistas reedita una cifra histórica de socios: «Demuestra estabilización de la masa social»

Unionistas reedita una cifra histórica de socios: «Demuestra estabilización de la masa social»