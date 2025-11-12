Unionistas reedita una cifra histórica de socios: «Demuestra estabilización de la masa social» El club ha logrado este mismo miércoles alcanzar los 5.000 carnés despachados para esta temporada

Iván Ramajo Salamanca Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:30

Unionistas ha alcanzado por segunda vez en su historia los 5.000 socios. Según ha comunicado el conjunto presidido por Roberto Pescador, esta cifra se ha conseguido en la jornada de este miércoles: Esta cifra, para el club del Reina Sofía, significa una demostración de “estabilización y fidelización de su masa social”. Cabe destacar la alta cantidad de PRO y Colaboradores, con un total de 1.423. Por su parte, las nuevas altas ascienden a 589.

Este anuncio llega en la semana del segundo desplazamiento más masivo de la temporada, con 309 socios blanquinegros con entrada para ver el partido de El Prado.

Pese a que la cifra de socios se mantiene con respecto al curso anterior, cabe señalar que la asistencia media a los partidos locales de Unionistas se ha reducido con respecto a la temporada 2024/25. La media de asistencia al recinto del barrio de La Vega la pasada temporada fue de 3.990 por cada uno de los 19 choques de Liga, mientras que esta campaña (con 6 partidos jugados) es de 3.032.